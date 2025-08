Flugzeugabsturz vor Mallorca: Vater und Sohn sterben bei Unglück

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem tragischen Unfall kurz vor der Urlaubsinsel Mallorca. Der Absturz eines Leichtflugzeugs führte am Samstagabend (2. August) zu einem furchtbaren Verlust zweier Menschenleben. Die Ermittlungen zu den Ursachen des Unglücks dauern derzeit an, doch erste Details sind bereits bekannt geworden.

Tragödie über Mallorca: Vater und Sohn sterben

Die Guardia Civil entdeckte am Sonntag die Leichen von Vater und Sohn, die mit ihrem Leichtflugzeug abgestürzt waren. Taucher fanden die Opfer gegen 13 Uhr, nachdem das Wrack der Maschine zuvor lokalisiert worden war. Laut Behörden stürzte das Flugzeug ins Meer in der Nähe des Hafens von Port de Sóller. Der Absturz hat bei den Bewohnern Mallorcas große Betroffenheit ausgelöst.

++ Deutsche Urlauber landen auf Mallorca – und wollen direkt wieder weg ++

Der Pilot soll Medienberichten zufolge ein rund 60-jähriger US-Amerikaner gewesen sein. Er lebte in Deutschland und hatte auf Mallorca ein Feriendomizil. Neben seiner Tätigkeit als Linienpilot in Deutschland flog er regelmäßig mit seiner eigenen blauen „Team Rocket F-4 Raider“. Mit diesem Leichtflugzeug pendelte er oft zwischen der Insel und Deutschland. Am Samstag befand sich auch sein 13-jähriger Sohn mit an Bord.

Das Rätsel um den Absturz auf Mallorca

Die Maschine startete am frühen Samstagabend gegen 18 Uhr vom Flugplatz in Binissalem auf Mallorca. Ziel war zunächst die Küste bei Port de Sóller. Über dem Meer führte der erfahrene Pilot Kunststücke vor. Gegen 20 Uhr meldete er einen Notfall über Funk mit dem Funkspruch „Mayday“. Kurz darauf stürzte das Flugzeug ins Meer. Eine Familie, die währenddessen mit einem Boot in Küstennähe unterwegs war, beobachtete das Unglück. Wie sie berichteten, flog das Flugzeug nur 15 bis 20 Meter über ihre Köpfe, bevor es circa 100 Meter vor einem Leuchtturm ins Wasser einschlug.

Noch mehr News:

Der Hafen von Port de Sóller wurde daraufhin in eine Einsatzzentrale umgewandelt. Taucher und Rettungsteams suchten zunächst nach dem Wrack und schließlich nach den Opfern. Es ist noch unklar, wie es genau zu dem Absturz kommen konnte. Spezialisten werden das Flugzeugwrack nun genauer untersuchen, um die Hintergründe zu klären.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.