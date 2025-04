A44 in NRW: Lkw verunglückt ++ Autobahn Richtung Dortmund lange gesperrt

Schwerer Unfall auf der A44 in NRW. In der Nähe von Geseke (Kreis Soest) ist in der Nacht von Mittwoch (23. April) auf Donnerstag ein Lkw in einer Baustelle verunglückt.

Nach Angaben der Polizei ist der Lastwagen gegen einen Anhänger geprallt, der als Absperrung der Baustelle diente. In der Folge musste die A44 zwischen Geseke und Erwitte/Anröchte in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten sollten sich länger hinziehen als zunächst angenommen.

A44 in Dortmund nach Lkw-Unglück gesperrt

Eigentlich sollte die A44 Richtung Dortmund bis 5 Uhr wieder freigegeben werden. Doch aus dem Plan der Polizei wurde nichts. Weil die Spurensicherung auch nach 4 Uhr nicht abgeschlossen war, konnte der verunglückte Lkw noch nicht abgeschleppt werden.

Daher zogen sich die Aufräumarbeiten auch bis zum Anbruch des Berufsverkehrs. Nach Angaben der Polizei sollte der Autobahn-Abschnitt frühestens um 9 Uhr wieder freigegeben werden.

Fahrer verletzt – Polizei ermittelt

Wie es zu dem Unglück auf der A44 kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Fahrer hat sich bei dem Aufprall nur leichte Verletzungen zugezogen.

Hinter dem Unfall staute es sich nach dem Unglück auf mehreren Kilometern. Die Polizei leitetet den Verkehr in der Folge über die parallel verlaufende B1 ab. Doch durch die Sperrung gab es bereits am frühen Donnerstagmorgen lange Wartezeiten auf der A44 Richtung Dortmund sowie auf der Bundesstraße. Wer den Stau umfahren wollte, wich bereits am Kreuz Wünneberg Haaren über die A33 Richtung Bielefeld aus, um am Kreuz Bielefeld auf die A2 Richtung Ruhrgebiet zu fahren.