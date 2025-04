A59 in Duisburg: Horror-Unfall mit 2 Toten ++ Auto überschlägt sich

Tragische Szenen in der Nacht zum Karfreitag (18. April). Auf der A59 in Duisburg kam es zu einem schweren Unfall, der zwei Todesopfer forderte. Die Einsatzkräfte befinden sich immer noch am Unfallort, und die Autobahn ist teilweise weiterhin gesperrt.

Die Feuerwehr Duisburg erhielt kurz nach Mitternacht, um 0.15 Uhr, mehrere Notrufe. Ihnen wurde geschildert, dass sich auf der A59 in Duisburg ein schwerer Unfall zugetragen habe. Ein Fahrzeug habe sich überschlagen und anschließend sei ein weiterer Pkw in das besagte Fahrzeug hineingerast. Was die genauen Ursachen für den Unfall waren, wird momentan noch ermittelt.

A59 in Duisburg: Unfallopfer mussten mit Geräten geborgen werden

Der Unfall trug sich auf der A59 bei Duisburg-Hochfeld auf der A59 Richtung Leverkusen zu. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, mussten sie tragischerweise feststellen, dass zwei Personen bereits am Unglücksort an ihren schweren Verletzungen verstorben waren.

Im zweiten Fahrzeug überlebte der Fahrer, aber erlitt lebensgefährliche Verletzungen und benötigte dringend medizinische Versorgung. Um den Mann aus dem Auto zu befreien, musste die Feuerwehr Duisburg hydraulische Rettungsgeräte einsetzen – ein Werkzeug, das bei Pkw-Unfällen oft unverzichtbar ist, um Personen aus Fahrzeugen zu befreien. Der Mann wurde aus dem Fahrzeug gerettet und direkt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er momentan behandelt wird.

Um die Unfallopfer aus den Fahrzeugen zu befreien, kamen schwere Geräte zum Einsatz. Foto-Credit: WTVnews_Duisburg. Foto: WTVnews_Duisburg

Auch um die zwei verstorbenen Personen zu befreien, musste die Feuerwehr auf unterschiedliche Rettungsgeräte zurückgreifen. Mithilfe von hydraulischen und technischen Geräten konnten die Unfallopfer aus dem Auto geborgen werden.

Die Ermittler gehen nach ersten Ermittlungen davon aus, dass zwei Personen in einem Seat den rechten Fahrstreifen in Richtung Leverkusen auf der A59 in Duisburg befuhren. Plötzlich näherte sich ihnen von hinten ein Audi mit hoher Geschwindigkeit und knallte auf den Seat. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge vollkommen zerstört. Die beiden Personen im Seat verstarben noch im Fahrzeugwrack, der Fahrer des Audis erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Sperrung in Fahrrichtung Düsseldorf

Momentan befinden sich sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr weiterhin an der Unfallstelle auf der A59 in Duisburg (aktueller Stand: 9.30 Uhr). Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützen die Polizisten bei der Unfallaufnahme. Daher bleibt die A59 auch weiterhin in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt.

Laut Informationen von „Stau1“ wurde eine Ableitung über Duisburg-Zentrum eingerichtet. Die Sperrung auf der Fahrbahn in Richtung Düsseldorf soll voraussichtlich bis 10.30 Uhr bestehen. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 8 Einsatzkräfte vom Rettungsdienst vor Ort.