Bochum: Kinder essen umsonst in diesem Restaurant – und das ist noch nicht alles

Es ist ein großer Tag für das „La Vida“ in Bochum. Vor einem Jahr eröffnete das Tapas-Restaurant im Bahnhof Langendreer seine Pforten. Womit sich das Restaurant von anderen abhebt, erfährst du hier >>>

Zum einjährigen Jubiläum hat sich die Betreiber-Familie um Yavuz Ilbay und Tochter Yaşam Ilbay etwas ganz Besonderes ausgedacht. So können nicht nur Kinder umsonst essen. Auch gemeinnützige Vereine wie das Tierheim Bochum schauen mit Spannung auf die Aktion des Tapas-Restaurants.

Tierheim Bochum erwartet Geldsegen

Wer am Donnerstag (24. Mai) ab 17 Uhr im „La Vida“ essen geht, feiert nicht nur das Jubiläum des Tapas-Restaurants mit, sondern tut gleichzeitig etwas Gutes. Denn die Gastronomen-Familie, die auch das „The Mine“ auf dem Gelände der Zeche Zollverein betreibt, hat angekündigt, den gesamten Jubiläums-Umsatz für wohltätige Zwecke zu spenden.

++ „Starlight Express“ in Bochum: Krankes Mädchen läuft in Backstage-Bereich – und trifft plötzlich IHN ++

Betriebsleiter Nuh Dogan verrät im Gespräch mit DER WESTEN, dass das eingenommene Geld neben dem Tierheim Bochum auch der „Kinderwohngruppe Sternschnuppe“ sowie der Kinder- und Jugendhilfe „Vinzenz“ zugutekommen soll. Alle drei lokalen Einrichtungen schauen nun gebannt auf Donnerstagabend. Denn je mehr Gäste kommen, desto größer die zu erwartende Spendensumme. Und das ist noch nicht alles.

++ Bochum: Arbeiter graben an Baustelle – und machen Sensationsfund! ++

Kinder essen umsonst

Vor dem Abendgeschäft sind Kinder aus Bochumer Kinderheimen und Wohngruppen zum Essen eingeladen. Ab 17 Uhr beginnt dann das reguläre Geschäft. Nuh Dogan verrät am Mittwochvormittag gegenüber DER WESTEN, dass noch nicht alle Tische reserviert sind.

Mehr Themen:

Wer also mal wieder ins Restaurant gehen und dabei auch noch für Kinder und Tiere in Bochum spenden möchte, der ist am Donnerstag herzlich eingeladen. Die Botschaft des „La Vida“: „Feiert mit uns. Esst mit Sinn. Tut Gutes. Wir freuen uns auf euch!“