„Starlight Express“ in Bochum: Krankes Mädchen läuft in Backstage-Bereich – und trifft plötzlich IHN

Das Musical „Starlight Express“ wurde in Bochum erstmals im Jahr 1988 aufgeführt. Es handelt vom Traum eines Kindes, in dem mehrere Züge, die in einer Weltmeisterschaft gegeneinander antreten.

Das Rollschuh-Musical „Starlight Express“ in Bochum begeistert Menschen jeder Altersklasse. Ein krankes Mädchen durfte jetzt mithilfe von „Wünsch dir was“ sogar in den Backstage-Bereich und hinter die Kulissen schauen.

„Starlight Express“ in Bochum bekommt Besuch

„Wünsch dir was“ ist ein Verein aus Köln, der mithilfe von Spenden seit 1989 Herzenswünsche in Deutschland erfüllt. Die Mitarbeiter konnten es sich nicht nehmen lassen, auch den Wunsch der siebenjährigen Aurora wahr werden zu lassen und begleiteten sie zum „Starlight Express“ in Bochum.

+++ Passend dazu: „Starlight Express“ in Bochum geht neue Wege – der Grund rührt zu Tränen +++

In einem Facebook-Post schreibt Wunschbegleiterin Gundula Haupt: „Es war unglaublich beeindruckend, hinter die Kulissen zu schauen: ob es die Kostüme, die Rollschuhe, der Übungsraum oder das Orchester waren!“ Zwischendurch kamen ihr und Aurora sogar einige Darsteller von „Starlight Express“ in Bochum entgegen. Doch damit nicht genug!

+++ Auch interessant: Tierheim Bochum erhält „Spenden“ – doch Mitarbeiter verzweifeln! „Absolute Frechheit“ +++

Krankes Mädchen trifft auf „Electra“

„Das große Highlight für Aurora war das Treffen mit Dan, dem heutigen Darsteller von ‚Electra'“, heißt es in dem Post. Er hat ihr eine Autogrammkarte und eine signierte Rolle seiner Rollschuhe geschenkt. Sie schenkte ihm hingegen ein selbstgemaltes Bild, einen Blumenstrauß aus Weingummis und eine Mini-Discokugel.

Hier mehr lesen:

Dass sie von dem Charakter Electra so begeistert ist, hängt mit ihrer Epilepsie zusammen. „Ihrer Meinung nach ist es bei Electra genau wie bei ihr: Sie hat hin und wieder ‚Blitze im Kopf‘, die sie ausknocken“, heißt es in dem Post. Nach ihrem Besuch bei „Starlight Express“ in Bochum war sie nach Angaben der Wunschbegleiterin „überglücklich und zufrieden“. Den Facebook-Post findest du hier.