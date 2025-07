Starlight Express in Bochum verkündet es – DARAUF freuen sich Fans das ganze Jahr

Am 26. August 2025 lädt Starlight Express in Bochum zu einem actionreichen Tag ein. Die Besucher erwartet ein Blick hinter die Kulissen des Musicals. Mit einem Programm für Groß und Klein verabschiedet sich das Event von den Sommerferien in NRW.

Starlight Express in Bochum: Highlights erleben

Von Backstage-Rundgängen über Tanz-Workshops bis hin zur Schnitzeljagd – das Angebot verspricht Unterhaltung. Fußballstar Gerald Asamoah sorgt beim Torwand-Schießen für Begeisterung. Zudem warten kreative Aktionen wie Taschen-Gestaltung, Kinderschminken und eine Verlosung von Erinnerungsstücken. Technikshows und Mitmach-Stationen bieten spannende Erlebnisse.

Mehr Themen und Nachrichten für dich:

Unvergessliche Momente mit Starlight Express in Bochum

Ein Showtruck vor dem Theater lockt mit musikalischen Überraschungen, Talkrunden und Liveshows. Künstler wie Jörg Bausch und die Stars der aktuellen Besetzung treten live auf. Der Erlös des Tages unterstützt die „Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder“. Das Benefiz-Event verspricht Spaß und Inspiration.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.