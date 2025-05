Starlight Express in Bochum: Beim Blick hinter die Kulissen fällt DIESES Detail ins Auge

In der WDR-Doku „Meine Heimat. Mein Verein: Bochum und der VfL“ gibt der öffentlich-rechtliche Sender Einblicke hinter die Kulissen des Kult-Clubs. Aber auf einmal wechselt der Ort des Geschehens vom Stadion ins Musical-Theater zum Starlight Express.

Besonders weit hat es das Kamerateam nicht, denn immerhin befinden sich die beiden Kulturstätten der Stadt in unmittelbarer Nähe direkt nebeneinander. Und das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, die den VfL Bochum und das Musical verbinden.

Starlight Express und der VfL Bochum – eine gemeinsame Liebe

Mehr als 19 Millionen Zuschauer haben das Rollschuhspektakel seit 1988 besucht. Die Brüder Tim und Arne Wichard sind bei der Spielstätte für die Rollschuhe der Starlight-Express-Darsteller verantwortlich. Es fällt auf: Die beiden gebürtigen Bochumer tragen auch bei der Arbeit mit Stolz ein Trikot ihres Heimatvereins.

Zudem hängt an der Wand ein VfL-Trikot mit der Nummer 35 und der Aufschrift “Starlight Express” – zwei Leidenschaften auf einem Shirt. Denn dieses Shirt steht symbolisch für die Freundschaft zwischen den beiden Kultstätten. “Das Trikot ist ein Geschenk unseres Nachbarn VfL zum 35. Geburtstag von STARLIGHT EXPRESS (12. Juni 2023)”, erklärt die Pressestelle gegenüber DER WESTEN.

Aus sportlicher Sicht wird den Brüdern in diesem Jahr sicherlich das Herz geblutet haben. Nach dem 1:4 gegen den 1. FSV Mainz 05 und dem damit achten sieglosen Spiel in Serie ist die schwächste Saison der Klubgeschichte sowie der Abstieg in die 2. Bundesliga besiegelt worden.

Doch vielleicht gelingt den Bochumern im nächsten Jahr womöglich der direkte Wiederaufstieg. Wie das funktionieren kann, bewiesen die Frauen in der letzten Saison. Und zwar zusammen mit dem Starlight Express, der zum neuen Ärmelsponsor wurde. Zusammen wollte das erfolgreichste Musical der Welt und die VfL-Damen ein weiteres Erfolgskapitel schreiben. Und tatsächlich ging es von der Regionalliga in die 2. Bundesliga.