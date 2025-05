Wetter in NRW: Experte muss enttäuschen – „Sieht ziemlich mau aus“

Das Wetter in NRW bringt Sonnenanbeter in diesen Tagen wortwörtlich zum Strahlen. Frühling liegt in der Luft und der Sommer steht unmittelbar vor der Tür!

Wer in diesen Tagen nach oben schaut, der sieht einen strahlend blauen Himmel – von Regen ist beim Wetter in NRW aktuell weit und breit keine Spur. Eigentlich positiv dürfte man meinen. Dabei ist Regen wichtig für die Grundwasserneubildung, für Tiere und Pflanzen.

Wetter in NRW: Wer auf Regen hofft, der schaut in die Röhre

Doch wer auf eine Erfrischung hofft, der wird von Diplom-Meteorologe Dominik Jung jetzt mächtig enttäuscht. „Wann kommt der große Regen? Eigentlich war er mal wieder angekündigt für ab Mittwoch, Donnerstag, doch wir sehen hier anhand der Regensummen bis zum Sonntagmorgen, bis zum 25. Mai, sieht es weiterhin ziemlich mau aus“, betont Jung in einem Youtube-Video auf dem Kanal von „wetter-net“ und bezieht sich dabei auf das Deutsche Wettermodell.

Verbreitet gibt es nur ein bis vier Liter Regen pro Quadratmeter, prophezeit der Wetter-Experte. „Die großen Regenmengen lassen immer noch auf sich warten. Vielleicht klappt es ja in der letzten Mai-Woche, aber es sieht spannend aus.“ Aktuell handelt es sich um den trockensten Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Doch das könnte sich noch ändern.

Wetter in NRW: Anfang Juni könnte es verdammt heiß werden

„Nächste Woche könnte es nasser werden, aber man muss vorsichtig sein. Das haben wir schon sehr oft gehört in den vergangenen Wochen, der große Regen kommt, die Nässe kommt“, mahnt der Diplom-Meteorologe.

Anfang Juni könnte es dann einen massiven Warmluft-Vorstoß geben. Auf uns warten Temperaturen von bis zu 30 Grad und mehr! Es erwartet uns also ein meteorologischer Sommeranfang, wie er im Buche steht.