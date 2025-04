„Starlight Express“ in Bochum geht neue Wege – der Grund rührt zu Tränen

Rivalität, Geschwindigkeit und jede Menge Musik – „Starlight Express“ sorgt in Bochum schon lange für Begeisterung und sicherlich auch die eine oder andere Träne.

Doch nicht nur die Geschichte und die Lieder des Komponisten Andrew Lloyd Webber berühren die Herzen der Zuschauer, sondern auch der Weg, den das Musical jetzt einschlägt.

Bochum: „Starlight Express“ sammelt Spenden

Das Stück handelt von einem Kindertraum, in dem Züge um die Wette fahren. Die junge Dampflok „Rusty“, die Diesellok „Greaseball“ und die E-Lok „Electra“ wetteifern darum, die schnellste zu sein. Obwohl eigentlich chancenlos, gewinnt am Ende Rusty. Ihm zur Seite steht ein göttlicher Schnellzug, der „Starlight Express“, der ihm hilft, an sich selbst zu glauben.

Doch nicht nur „Rusty“, sondern auch schwerkranken Kindern schenkt das Musical Hoffnung. Denn das Musical aus Bochum setzt in diesem Jahr ein Zeichen für soziale Verantwortung und unterstützt ein karitatives Projekt: die Gerald-Asamoah-Stiftung für herzkranke Kinder.

Hauptziel der Stiftung ist die Finanzierung von lebensrettenden Operationen in Deutschland für kleine Patienten aus dem Ausland, die in ihrem Heimatland nicht über die medizinischen und finanziellen Möglichkeiten für solche Operationen verfügen. Darüber hinaus setzt sich die Stiftung für Rehabilitation, Forschung und Aufklärung ein.

Tag der offenen Tür am 26. August

Kein Wunder, dass auch Gerald Asamoah betont: „Es ist großartig, dass ‚Starlight Express‘ sich für unsere Stiftung engagiert. Gemeinsam können wir das Leben von herzkranken Kindern ein Stück weit verbessern und ihnen Hoffnung schenken.“

So veranstaltet das Bochumer Musical am 26. August einen Tag der offenen Tür, der in der Regel sehr gut besucht ist. Diesmal geht der Erlös eben an die Gerald-Asamoah-Stiftung. Spendenwillige Fans müssen aber nicht warten, denn „Starlight Express“ sammelt bereits jetzt im Foyer spenden.

Eines ist klar: So macht der Besuch des Rollschuh-Musicals bestimmt gleich noch mehr Spaß. Schließlich erlebt man einen tollen Abend und kann für einen guten Zweck spenden.