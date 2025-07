NRW-Zoo entfernt Zaun – was dann passiert, konnte keiner ahnen

Zoos in NRW sorgen immer wieder für Begeisterung bei Jung und Alt. Aktuell rücken vermehrt die Capybaras in den Vordergrund. So berichtete beispielsweise der Zoo Dortmund von einer rührenden Nachwuchs-Geschichte (>>> hier mehr dazu lesen).

Auch der Zoo Krefeld berichtet aktuell von seinen Capybaras, denn die „Babybaras erobern die Anlage!“, berichtet der NRW-Zoo auf Facebook. Doch das sorgt offenbar für Stress unter den Tieren.

NRW-Zoo entfernt Zaun in der Anlage

Laut den Schilderungen des Zoo Krefeld sind die drei kleinen Capybaras seit neustem in der großen Anlage. Davor waren sie zu ihrem eigenen Schutz von den anderen Tieren – bis auf ihrer Mutter – getrennt untergebracht gewesen.

Dort konnten sie die anderen Tiere durch einen Zaun beschnuppern. Vor allem die Guankos scheinen es ihnen angetan zu haben, denn seit die Absperrung weg ist, hängt der Haussegen zwischen den Tieren schief. Damit hat wohl niemand gerechnet.

Tiere ärgern sich gegenseitig

„Sie laufen sich gegenseitig nach und ärgern sich. Fast schon wie Geschwister“, informieren Mitarbeiter des NRW-Zoos seine Besucher. Sie vermuten: „An die Familienzusammenführung müssen sich alle wohl noch etwas gewöhnen.“

Für Besucher könnte das Ganze hingegen interessant zu sehen sein. Ob und wann sich die Rasselbande wieder beruhigt, bleibt vorerst allerdings abzuwarten. Ein Facebook-User kommentiert unter dem Post: „Sah Sonntag total chillig aus zwischen den Guankos und den Capys. Da ist nicht einer dem anderen hinterher.“ Es scheint also immerhin Besserung in Sicht zu sein, was das Ärgern untereinander betrifft.