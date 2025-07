Zoo in NRW zeigt erste Fotos – das gibt es weltweit nur hier!

Zoos in NRW begeistern Besucher jeder Altersklasse. Vor Ort können sie Tiere sehen, die es sonst nur in der freien Wildbahn gibt, oder dort sogar schon ausgestorben sind. Neben Löwen, Pinguinen, Giraffen und Co. können Besucher des Allwetterzoos in Münster jetzt ein ganz besonderes Tier sehen.

Auf Facebook teilt der Zoo in NRW Fotos und schreibt dazu: „Zoo-Welterstnachzucht im Allwetterzoo – Diese Geckos gibt’s in Zoos nur hier!“ Gemeint sind damit drei Bavayia exsuccida-Geckos. Sie seien weltweit das erste Mal in einem Zoo geschlüpft. Doch warum gibt es die Tiere dort jetzt?

Zoo in NRW gibt Premiere bekannt

„Die Elterntiere der kleinen Schlüpflinge kamen von einem sehr engagierten Privathalter, Sebastian Frank, der diese stark bedrohte Tierart schon länger erfolgreich züchtet. Mit ihm – wie mit vielen anderen Privathaltern – arbeiten wir eng zusammen“, heißt es in dem Facebook-Post des NRW-Zoos. Das alles mache man, weil der Lebensraum der Tiere in Neukaledonien stark bedroht ist.

++ Passend dazu: Pfleger lassen Wasser in NRW-Zoo ab – dann kommt Unglaubliches zum Vorschein ++

Ihr Zuhause sei kleiner als 10 Quadratmeter und werde immer weniger. „Waldbrände, Katzen, Ameisen und Hirsche setzen ihnen zusätzlich zu“, heißt es. Durch die Zucht wolle man Reserven an Tieren aufbauen, die später dazu beitragen können, die Bestände in der Natur zu stabilisieren, sobald sich die Bedingungen dort verbessert haben.

++ Auch interessant: Es passiert erstmalig in diesem Sommer – doch Zoo-Besucher in NRW müssen genau hinsehen ++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Fotos zeigen Geckos

„Ich bin stolz auf mein Team, das wieder eine kritisch bedrohte Art erfolgreich gezüchtet hat“, sagt Kurator für Artenschutz und Forschung Philipp Wagner. Besucher können sich also auf eine echte Premiere gefasst machen.

Hier mehr lesen:

Erkennen kannst du die Tiere in dem Zoo in NRW an seiner hell- bis mittelbraunen Färbung mit dunklen Querbändern, einem hellen V‑förmigen Nackenfleck und feinen weißen Punkten an den Flanken.