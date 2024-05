NRW: Seniorin brutal mit Messer getötet – jetzt steht ihr eigener Sohn unter Mordverdacht!

In NRW ist es am Samstagabend (4. Mai) zu einer schweren Messer-Attacke gekommen, die für das Opfer – eine Seniorin in ihrer Wohnung in Düsseldorf – tödlich endete. Unter Mordverdacht steht derzeit tatsächlich ihr eigener Sohn.

NRW: Sohn soll plötzlich auf seine Mutter eingestochen haben

Aus bislang ungeklärter Ursache soll ein 58-jähriger Mann am Samstagabend aus dem Nichts auf seine 86-jährige Mutter eingestochen haben. Zuvor befand sich der Sohn gemeinsam mit seiner Mutter in ihrer Düsseldorfer Wohnung, welche sich im Stadtteil Vennhausen befindet.

+++ Oberhausen: Ukrainische Basketballer (17, 18) erstochen – jetzt kommen neue schockierende Details ans Licht +++

Am Abend rückten dann Feuerwehr und Polizei zur Chemnitzer Straße aus, weil eine Anwohnerin Hilferufe aus einer Wohnung gehört hatte. Die 86-jährige Seniorin lag verletzt im Wohnungsflur. Das Rettungsteam leitet sofort eine Reanimation eine, aber auch die engagierten Helfer konnten der verletzten Seniorin nicht mehr helfen. Durch die Messer-Attacke habe der Sohn seine Mutter so schwer verletzt, dass sie noch in der Wohnung am Tatort verstarb.

Mehr News:

Vor Ort nahmen die Polizisten den 58-jährigen Sohn der Seniorin widerstandslos fest. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Düsseldorfer Kriminalpolizei ermittelt aufgrund des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen steht er im Verdacht, seine Mutter erstochen zu haben. Der 58-jährige Deutsche soll heute noch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Geprüft werden soll auch, ob er an einer psychischen Erkrankung leiden könnte. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wertet die Tat derzeit als Totschlag.