NRW: Horror-Fund in Bonn! Polizei findet totes Baby in Wohnung

Schreckliche Nachricht aus Bonn in NRW! Wie die Polizei am Mittwoch (10. April) mitteilt, wurde in der Nacht zum 6. April eine junge Frau (21) ins Krankenhaus eingeliefert und operiert.

Die Ärzte stellten fest, dass sie „einen frischen Geburtsvorgang“ aufwies, informierten deshalb unverzüglich die Polizei. Gegen 2 Uhr durchsuchten daraufhin Beamte die Wohnung der Frau in der Bonner Weststadt (NRW) – und fanden ein totes Baby.

NRW: Horror-Fund in Wohnung! Polizei findet totes Baby

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Neugeborenen feststellen. Im Anschluss übernahm eine Mordkommission gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Geschehen.

Nach den Ergebnissen der rechtsmedizinischen Untersuchungen des Neugeborenen erfolgte die vorläufige Festnahme der 21-Jährigen. Inzwischen erließ ein Haftrichter auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft gegen sie einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Bislang äußerte sich die Verdächtige noch nicht zum Geschehen. Die Ermittlungen halten an.