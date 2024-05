NRW: Erste Stadt schafft Parkgebühren komplett ab – ist es deine?

Es ist einfach total nervig. Man muss kurzfristig mit dem Auto in eine NRW-Stadt, um noch etwas zu erledigen. Wenn man dann endlich einen Parkplatz gefunden hat, steht man vor der Parkuhr und fragt sich, wie viele Münzen denn jetzt wieder fällig werden.

In Sorge vor hohen Strafzetteln werden dann oft ein paar Euro zu viel in den Parkautomaten geworfen. Einfach nur um entspannt seine Erledigungen zu machen. Aber wie schön wäre das, wenn es erst gar keine Parkgebühren geben würde? In einer Stadt in NRW ist das jetzt Realität, berichtet die WAZ.

NRW: Keine Parkgebühren zum Wohle der Gastronomie

In der Stadt Herzogenrath stehen Gäste von Gastronomieangeboten laut WAZ unter einem gewissen Zeitdruck. So müssen Gäste des Café „Manufaktur Bockreiter“ ganz genau auf die Uhr schauen, weil sie immer nach genau einer Stunde einen neuen Parkschein ziehen müssen. Ebenfalls als störend empfinden das Gäste des Tanzlokals „Taktus“ und Besucher des „Halftime“.

In Herzogenrath ist man es seit 22 Jahren gewohnt, dass in den drei Zentren Parkgebühren erhoben werden. Einer, der sich jedoch nun dagegen ausgesprochen hat, ist Gastronom Guido Werner (55), erster Vorsitzender des örtlichen Gewerbevereins. Er ist der Meinung, dass die Parkgebühren für die Gastronomie nicht gut seien.

NRW: Herzogenrath schafft Parkgebühren ab

Herzogenrath wird die Parkgebühren daher jetzt wieder abschaffen und ist damit wohl die einzige Stadt in NRW. „Die noch befindlichen Gewerbe in der Stadt sehen das alle positiv“, sagt Werner gegenüber der WAZ. Außerdem erklärt er, dass der Einzelhandel mit Problem zu kämpfen habe. So wie wohl bei vielen Klein- und Mittelstädten ist der Einzelhandel rückläufig.

