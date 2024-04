Tierheim Duisburg lässt Katze aus dem Sack – endlich ist es soweit!

Es war ein langes Hin und Her, doch jetzt können Tierfreunde und Mitarbeiter im Tierheim Duisburg langsam aufatmen. Der Neubau der Einrichtung steht fest!

Während es zunächst um den möglichen Standort Wirbel gab, wurde nun beschlossen, das neue Tierheim Duisburg doch nicht mitten im Businesspark Asterlagen zu bauen. Der Neubau dort wurde bereits 2023 beschlossen, jetzt wird allerdings über einen neuen Standort beraten.

Tierheim Duisburg: Stadt ändert Pläne

Die Entscheidung war kaum gefallen, da gab es vor knapp einem Jahr bereits Proteste gegen den Neubau des Duisburger Tierheims direkt im Businesspark Asterlagen.

Die Betreiber des Bildungszentrums für die Ver- und Entsorgungswirtschaft (BEW), das dort ein Tagungshotel und Gastronomie unterhält, fürchteten wie andere Anleger Lärmbelästigungen und Ungeziefer auf dem Gelände – und in der Folge weniger Gäste.

Zudem schien der gewählte Platz zu klein für den Flächenbedarf der Einrichtung, wie jetzt auch eine Mitteilung der Stadt Duisburg bestätigt: „Der Neubau kann wegen höheren Flächenbedarfs nicht an diesem Standort realisiert werden.“ Eine Alternative fand man jetzt aber in unmittelbarer Nachbarschaft – gegenüber des Businessparks an der Essenbergerstraße.

„Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt und wird momentan noch landwirtschaftlich genutzt. Auf einer 25.000 m² großen Teilfläche lassen sich alle inhaltlichen und tierschutzrechtlich gebotenen Tierheimanlagen realisieren, wie eine Projektvorprüfung ergeben hat.“

Tierheim Duisburg: Immer mehr Fundtiere

Der höhere Flächenbedarf hat sich vor allem aus der immer weiter steigenden Zahl der Fundtiere ergeben, berichtet die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) dazu. Aktuell soll das neue Tierheim 80 Hunden, 185 Katzen und ungefähr 130 Kleintieren und Vögeln Platz bieten.

Die Entscheidung über den Bau am neuen Standort soll in einer Sitzung des Rates der Stadt Duisburg am Montag (15. April) beraten und verabschiedet werden. Unmittelbar nach der Beschlussfassung soll die Duisburger Infrastrukturgesellschaft (DIG) mit der Planung und Durchführung des Neubaus beauftragt werden.