NRW: Podolski sorgt für Hammer! Ausgerechnet HIER eröffnet der Weltmeister seinen nächsten Imbiss

Wer an Lukas Podolski denkt, der hat sicher direkt wieder das nervenaufreibende WM-Final-Spiel von 2014 vor Augen, als der Profi sich mit zahlreichen anderen deutschen Fußball-Stars zum Weltmeister-Titel kämpfte. Nur zwei Jahre später sollte er seine Fußball-Karriere dann komplett an den Nagel hängen.

Ganz von der Bildfläche verschwunden ist Poldi allerdings nicht. Denn in diesem Jahr hat sich die Fußball-Legende auch im Pott ein neues Standbein aufgebaut. Bislang hatte sich der Rheinländer nur in Köln und Umgebung mit seinen Döner-Läden ausgetobt. Doch im September eröffnete Podolski auch in Essen seinen „Mangal Döner“ (hier mehr dazu). Jetzt geht der Ex-Fußballer aber noch einen Schritt weiter. Unglaublich, wo er seine neue Imbiss-Filiale in NRW eröffnen wird!

NRW: „Mangal-Döner“ kommt an diesen Standort

Für die Döner-Fans aus dem Revier haben wir jetzt leider schlechte Nachrichten: In den Pott kommt erst mal keine weitere Poldi-Filiale. Doch du könntest schon bald kurz vor deiner Reise in den Genuss eines Döners des Ex-Fußballers kommen. Denn ausgerechnet am Flughafen Köln/Bonn wird Lukas Podolski die nächste Filiale der Döner-Kette eröffnen, wie das Unternehmen auf der Social-Media-Plattform Instagram mitteilt.

Laut „Express“ soll Poldi erst im Frühjahr dieses Jahres einen Mangal-Döner am Heumarkt und einen weiteren direkt am Kölner Dom eröffnet haben. Doch mit dem neuen Standort am NRW-Flughafen geht man jetzt noch einen großen Schritt weiter.

Döner-Fans sind aus dem Häuschen

„Wir haben uns einen Prestige-Standort für unsere Döner-Kette gesichert. Da bin ich schon stolz drauf, eine bessere Location gibt es nicht“, sagte er gegenüber dem „Express“. Am Terminal 1 soll der 200 Quadratmeter große Imbiss schon bald eröffnen. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Aber auch der Flughafen Köln/Bonn macht unter dem Instagram-Beitrag seine Vorfreude deutlich: „Wir sind ready!!“, ist in der Kommentarspalte zu lesen.

Und auch für die Fans des Ex-Fußballers gibt es schon jetzt kein Halten mehr: „Geil“, schreibt so etwa einer. „Flughafen Köln/Bonn starkes Ding von euch“, wird ein anderer deutlich.