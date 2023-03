NRW: Vermisstes Mädchen (12) tot aufgefunden! Jetzt kommen neue Details ans Licht

Jetzt herrscht schreckliche Gewissheit. Die Polizei und die Staatanwaltschaft Koblenz haben am Montagvormittag (13. März) neue Erkenntnisse zum Fall der am Sonntag tot aufgefundenen Luise aus Freudenberg in NRW mitgeteilt. Demnach starb das zwölfjährige Mädchen nicht etwa durch einen Unfall oder eine natürliche Ursache, sondern das Kind wurde getötet.

„Bei der im Bereich Wildenburg aufgefundenen Leiche handelt es sich zweifelsfrei um das seit Samstagabend in Freudenberg vermisste zwölfjährige Mädchen“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. „Die bisher durchgeführten Ermittlungen bestätigen den Verdacht, dass das Mädchen Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist.“ Mit dem Begriff Tötungsdelikt können verschiedene Delikte gemeint sein. Eine fahrlässige Tötung, eine versehentliche beziehungsweise nicht geplante Tötung im Streit oder im Affekt oder auch ein geplanter, vorsätzlicher Mord – theoretisch ist alles denkbar.

NRW: Obduktion soll Klarheit zur Todesursache bringen

Nur eines schließen die Ermittler im Moment aus. „Hinweise auf ein Sexualdelikt liegen derzeit nicht vor“, heißt es. Entsprechende Anhaltspunkte sind bisher nicht gefunden worden. Zugleich ist noch nicht klar, was genau zum Tod der erst zwölfjährigen Luise geführt hat. Zur Feststellung der Todesursache soll noch am Montag eine Obduktion der Leiche stattfinden.

NRW: Fundort des Leichnams 3 Kilometer von Freudenberg entfernt

Luise war zuletzt am Samstag (11. März) gegen 17.30 Uhr in Freudenberg gesehen worden. Dort trat sie nach dem Besuch einer Freundin zu Fuß den Heimweg an. Als die Zwölfjährige ihr Zuhause nicht erreichte, starteten die Familie sowie Polizei und Feuerwehr noch am Abend eine große Suchaktion.

Der Leichnam des Mädchens wurde am Sonntagmittag in einem Waldstück in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs Wildenburg auf rheinland-pfälzischem Gebiet in unmittelbarer Nähe zur NRW-Landesgrenze gefunden worden. Der Ort befindet sich etwa drei Kilometer beziehungsweise 40 Gehminuten von Freudenberg entfernt.

NRW: Trauerbeflaggung und Andacht in Freudenberg

Die Bürgermeisterin von Freudenberg, Nicole Reschke (SPD), ordnete Trauerbeflaggung an. „Wir sind in Freudenberg tief erschüttert und in Gedanken bei den Angehörigen“, betonte sie. Die Schule des Mädchens öffne, es gebe dabei Gesprächsangebote von Psychologen an die Mitschülerinnen und Mitschüler. Noch am Sonntagabend hatte es in dem knapp 18.000 Einwohner zählenden Ort eine Trauer-Andacht gegeben.

Zum jetzigen Zeitpunkt veröffentlichen Polizei und Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben keine Informationen zu den weiteren Umständen. Man wolle zum einen die Ermittlungen nicht beeinträchtigen und zum anderen die Persönlichkeitsrechte der Angehörigen wahren.