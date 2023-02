Ein Teddybär steht zwischen Kerzen und Blumen vor dem Streichel-Zoo im Pankower Bürgerpark. Am Dienstagnachmittag (21. Februar) hatte eine Passantin hier eine schwer verletzte Fünfjährige in einem Dickicht gefunden — nahe einem Ziegengehege, in dem Kinder die Tiere streicheln und füttern können.

Rettungskräfte versuchten noch vor Ort, das Mädchen wiederzubeleben — zu spät! Es starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus an den Folgen schwerer Stichverletzungen.

Berlin: 19-jähriger auf Spielplatz verhaftet

Als Tatverdächtiger wurde schon zwanzig Minuten später ein 19-Jähriger am Rande des Parks festgenommen. In einer ersten Pressemitteilung der Polizei hieß es, der Mann solle „einen Bezug zu dem Mädchen“ gehabt haben. Welchen, das gab die Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch (22. Februar) bekannt: Es handelt sich um den Babysitter.

Der Mann, ein Deutsch-Türke, ist ein Bekannter der Familie. Die Eltern haben ihm allem Anschein nach vertraut. Er soll das Mädchen und seine jüngeren Geschwister schon häufiger beaufsichtigt haben. Am Dienstagnachmittag soll er sich unter dem Vorwand, die Fünfjährige müsse auf die Toilette, von dem Spielplatz mit seinem Schützling entfernt haben.

Motiv ist noch unklar

Nach Angaben der Polizei kehrte er dann ohne das Mädchen auf den Spielplatz zurück. Wie es zu dem Gewaltausbruch kommen konnte, versucht die Polizei jetzt zu ermitteln. „Ein sexuelles Motiv spielt nach derzeitiger Sachlage keine Rolle“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, der „Bild“.

Bevor die Fünfjährige in dem nahe gelegenen Bürgerpark gefunden wurde, war sie als vermisst gemeldet worden. Wer die Polizei informiert hatte und ob sich der mutmaßliche Täter an der Suche beteiligt hatte, ist noch unklar. Der Mann soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.