NRW: Schock beim Spaziergang ++ Leiche steckt kopfüber im Gullyschacht ++ Mordkommission ermittelt

Schockierender Fund am frühen Sonntagmorgen (12. März) in Niederkassel-Lülsdorf (NRW). Auf einer Landstraße an der Grenze zu Köln entdeckte ein Passant einen leblosen Mann. Sein Körper steckte nach Angaben der Polizei kopfüber in einem Kanalschacht an der Langeler Straße, nur etwa 50 Meter vom Kölner Stadtteil Porz entfernt.

Der Zeuge alarmierte umgehend den Notruf. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, berichtet ein Sprecher der zuständigen Polizei Bonn. Noch ist völlig unklar, wie der Mann gestorben ist. Spuren am Fundort in NRW geben allerdings Rätsel auf. Eine Mordkommission hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

NRW: Rätselhafte Spuren gefunden

Nach Angaben der Polizei soll die Leiche des bisher unbekannten Mannes noch am Sonntag obduziert werden. Danach soll es erste Erkenntnisse zur Todesursache geben. Bisher ist bekannt, dass die Leiche offenbar mit Split bedeckt war. Die Beamten entdeckten in der Nähe des Fundorts an einem Reiterhof eine Schubkarre, mit der das Material mutmaßlich zu dem Kanalschacht transportiert worden war. Offensichtlich hatte jemand versucht, die Leiche verschwinden zu lassen.

Dabei haben der oder die Täter allerdings einen entscheidenden Fehler gemacht. Denn der leblose Körper des Opfers passte nicht in den Kanalschacht hinein. Nach Angaben des Bonner „General-Anzeigers“ sei der Schacht lediglich eineinhalb Meter tief. Deshalb ragten noch die Turnschuhe des Opfers heraus. Ein Jugendlicher habe diese gegen 1.40 Uhr entdeckt und völlig geschockt die Polizei alarmiert.

In diesem Gullyschacht in Niederkassel-Lülsdorf (NRW) steckte in der Nacht eine Leiche. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Leichenfund in NRW: Mordkommission ermittelt

Die Feuerwehr hatte Mühe, den schwer zugerichteten Körper zu bergen. So mussten die Einsatzkräfte zunächst den Split abtragen, um die Leiche mit einer Drehleiter und einem Flaschenzug zu bergen. Dabei kam nach Angaben der Bonner Zeitung eine blutgetränkte Decke zum Vorschein, die um die Leiche herumgewickelt worden war.

Demnach hätte es lange dauern können, bis die Leiche gefunden wird. Denn bei dem Kanalschacht handle es sich nach Angaben der Stadt Niederkassel um einen Regenwasserüberlauf, der nur einmal im Jahr kontrolliert werde. Doch weil die Leiche nicht komplett hineinpasste, konnte sie so schnell entdeckt werden. Die Mordkommission muss nun die Umstände des Todes ermitteln.

