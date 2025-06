NRW: Totes Ehepaar in Haus entdeckt – der eigene Sohn soll sie ermordet haben

Am Donnerstagmittag (19. Juni) wurde in einem Einfamilienhaus in Bornheim-Hemmerich (NRW) ein Ehepaar tot gefunden. Der 47-jährige Sohn der Verstorbenen steht unter dringendem Tatverdacht. Ein Richter ordnete bereits seine Einweisung in eine psychiatrische Klinik an.

Ermittlungen der Polizei in NRW

Gegen 11.45 Uhr bemerkten Polizisten der Wache Bornheim ein offen stehendes Fenster. Sie betraten das Haus in der Ginhofer Straße und fanden die Leichen des 72-jährigen Mannes und der 73-jährigen Frau.

Mordverdacht in NRW: Sohn im Fokus

Die Polizei entdeckte Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt. Eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von KHK Thomas Winterscheid führt die Ermittlungen. Staatsanwältin Isabel Wunsch koordiniert die Maßnahmen.

Der festgenommene Sohn der Verstorbenen wird weiterhin psychologisch betreut. Die Ermittlungen dauern an.

