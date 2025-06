Bluttat vor Edeka im Ruhrgebiet ++ Polizei jagt Tatverdächtigen

Alarm vor einer Edeka-Filiale im Ruhrgebiet am frühen Freitagmorgen (13. Juni). Wie eine Sprecherin der Polizei Bottrop auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, ist ein verletzter Mann im Bereich des Südring-Centers in Bottrop aufgefunden worden.

Der Notruf vom Tatort vor dem Eingang des Edeka-Marktes ging gegen 4.30 Uhr ein. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Opfer einer Gewalttat wurde. Die Hintergründe der Tat waren am Vormittag nach der Tat völlig unklar.

Polizei jagt Tatverdächtigen nach Bluttat vor Edeka im Ruhrgebiet

So konnte die Polizei-Sprecherin bislang weder etwas zur Identität noch zum Tatablauf sagen. Aber: „Es gibt bereits Hinweise auf einen Tatverdächtigen“, erklärte die Sprecherin der Polizei Bottrop.

++ Hitze und Unwetter-Sorge vor „Inselfieber“ in Oberhausen – Veranstalter reagiert ++

Aus ermittlungstaktischen Gründen waren weitere Angaben zunächst nicht möglich. Später teilte die Polizei mit, dass das Opfer schwere Verletzungen davongetragen habe und ins Krankenhaus gebracht wurde. „Sein Zustand ist stabil, es besteht aktuell keine Lebensgefahr“, hieß es in der entsprechenden Meldung.

++ Mega-Hitze in NRW! Diesen Fehler solltest du unbedingt vermeiden ++

Eingang zum Südring-Center in Bottrop abgesperrt

Zu Spurensicherung ist der Haupteingang zum Südring-Center am Parkplatz abgesperrt worden. Die Ermittler setzten dabei unter anderem eine Drohne ein. Sobald weitere Informationen zu dem Fall vorliegen, berichten wir weiter.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800/2361-111 entgegen.

Mehr Themen:

Ein weiteres Drama ereignete sich am späten Donnerstagabend an anderer Stelle im Ruhrgebiet. In Castrop-Rauxel stürzte ein Mann vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in die Tiefe. Dabei zog sich das Unglücksopfer schwerste Verletzungen zu und schwebte in akuter Lebensgefahr. Wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Die Polizei Recklinghausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Mehr dazu hier >>>