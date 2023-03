Streiks in NRW nehmen kein Ende! Hier geht nächste Woche nichts mehr

Die Streiks im öffentlichen Dienst nehmen aktuell kein Ende – besonders in NRW. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro. Bisher konnte man sich nicht einigen, die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März geplant.

Kommende Woche, genauer gesagt Dienstag (14. März) und Mittwoch (15. März), sollen laut Verdi die kommunalen Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens in NRW bestreikt werden. Damit wollen sie den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen. Doch was passiert mit den Patienten während des Streiks? Auch Flughäfen werden nächste Woche lahmgelegt (hier mehr Infos).

Streiks in NRW: Haben Patienten jetzt das Nachsehen?

Von den Streiks sind anscheinend Krankenhäuser, Psychiatrische Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste betroffen. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch sollen zusätzlich Demos in diversen Städten auf dem Plan stehen. Aufgepasst in Düsseldorf (Dienstag) sowie in Bedburg-Hau, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Lengerich, Minden und Würselen (Mittwoch). Die Landesfachbereichsleiterin bei Verdi NRW, Susanne Hille, betonte in dem Zusammenhang, dass die Beschäftigten im Gesundheitswesen systemrelevant seien. „Das muss sich auch im Lohn widerspiegeln“, forderte sie.

Doch was passiert mit den Patienten? Haben die jetzt das Nachsehen? „Wir schließen Notdienstvereinbarungen ab“, sagte Martina Schu, Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Ostwestfalen-Lippe. Die Versorgung der Patienten in den kommunalen Krankenhäusern sei trotz Streiks sichergestellt. Doch planbare Operationen könnten möglicherweise verschoben werden.

Auch der Nahverkehr soll vom Streik betroffen sein

Die Warnstreiks in NRW richten sich kommende Woche auch wieder gegen den Nahverkehr. Am Dienstag (14. März) sollen laut Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr von Ostwestfalen-Lippe ihre Arbeit niederlegen. Am Donnerstag (16. März) werde das Düsseldorfer Unternehmen Rheinbahn sowie die Regiobahn GmbH und Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft (S28 und RE47) ganztägig bestreikt, wie Gewerkschafts-Vertreter verlauten ließen.

Das könnte dich auch interessieren:

In der Dom-Stadt Köln soll es eine ganz besondere Aktion geben, die einen symbolischen Charakter hat. Eine kleine Gruppe von Streikenden plant, die auf Landesebene erstellten Bildungspläne für die frühkindliche Bildung an das Historische Archiv von Köln zu übergeben. Dieser Anspruch wäre aufgrund des Personalmangels in den Kitas überhaupt nicht leistbar, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Ellen Steinhäuser am Freitag, den 10. März. (vbu mit dpa)