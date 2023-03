Streik legt erneut Flughäfen lahm – HIER bleiben Reisende zum Wochenstart am Boden

Flug-Passagiere müssen jetzt ganz tief durchatmen: Zum Start in die neue Woche gibt es den nächsten Streik!

Hiobsbotschaft für Reisende: Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag (13. März) erneut zum Streik an gleich mehreren Flughäfen aufgerufen. Laut der Gewerkschaft müssen sich Reisende an den Flughäfen in Berlin, Hamburg, Hannover sowie Bremen auf längere Wartezeiten einstellen. Auch Flugausfälle sind möglich.

+++Edeka, Aldi und Co.: Preis-Explosion! DIESES Gemüse kostet plötzlich bis zu sechs Euro+++

DAS ist der Grund für den erneuten Streik

Grund für den erneuten Streik sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und andererseits die bundesweiten Mantel- und Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Mehr Themen und News findest du hier:

Nicht nur am Flughafen in Berlin ist am Montag mit Behinderungen und Flugausfällen zu rechnen. Laut Verdi ist davon auszugehen, dass an den Flughäfen in Hannover und Bremen am Tag des Streiks Passagierflugzeuge weder starten noch landen könnten. Am Hamburger Flughafen hat Verdi rund 2.000 Beschäftigte mit Beginn der Nachtschicht am Sonntag gegen 22 Uhr zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Das wird den Passagieren wohl so gar nicht gefallen… (mit dpa)