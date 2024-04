Deutschlandticket kostenlos in NRW: Folgen nach Hamburg-Hammer noch mehr Kommunen?

Das Deutschlandticket hat für viele Pendler das Reisen mit Bus und Bahn deutlich vergünstigt. Zum Pauschalpreis von 49 Euro können Fahrgäste den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) quer durch die Republik nutzen. Für manche Gruppen ist es sogar noch günstiger.

So bekommen Arbeitnehmer über ihre Betriebe das Deutschlandticket zum Teil zum Sparpreis. Auch Empfänger von bestimmten staatlichen Leistungen zahlen in NRW für das „Deutschlandticket Sozial“ nur 39 Euro. Hamburg ging zuletzt sogar noch einen Schritt weiter. Im Stadtstaat gibt es das ÖPNV-Ticket demnächst für viele komplett kostenlos. Macht das Beispiel jetzt auch in NRW Schule?

Deutschlandticket kostenlos in NRW?

Schülerinnen und Schüler in Hamburg konnten zuletzt jubeln. Denn die Bürgerschaft hat entschieden, das Deutschlandticket nach den Sommerferien kostenlos anzubieten (mehr dazu hier >>>). Zieht NRW jetzt nach? Die Antwort lautet: nein – zumindest nicht flächendeckend.

„Der Transport und die Finanzierung sind in Nordrhein-Westfalen in der so genannten Schülerfahrkostenverordnung geregelt. Jede Kommune kann dadurch selbst entscheiden, welchen Bedarf sie hat und wie dieser Bedarf organisiert und finanziert wird“, heißt es aus dem NRW-Verkehrsministerium auf Nachfrage von DER WESTEN.

Tatsächlich ist eine Stadt in NRW bereits vorgeprescht. So bekommen Schülerinnen und Schüler das Deutschlandticket in Monheim bereits seit dem 1. August 2023 komplett kostenlos – unabhängig von der Entfernung ihres Wohnorts zur Schule. Der ÖPNV innerhalb der Stadt am Rhein ist bereits seit April 2020 komplett kostenfrei. Schülerinnen und Schüler können seit diesem Schuljahr zusätzlich überall in Deutschland umsonst mit Bus und Bahn fahren. Ziehen andere NRW-Kommunen jetzt nach?

Das Deutschlandticket wird auch D-Ticket oder inoffiziell 49-Euro-Ticket genannt.

Es wurde zum 1. Mai 2023 eingeführt.

Das Ticket soll den öffentlichen Nahverkehr attraktiver, unkomplizierter und günstiger machen.

Zuvor gab es ein zeitlich begrenztes 9-Euro-Ticket zur Entlastung der Bürger angesichts der galoppierenden Inflation.

Das Deutschlandticket ist nur als monatlich kündbares Abonnement zu erwerben.

NRW-Kommunen erteilen Absagen

Darauf deutet wenig hin. Auf Nachfrage von DER WESTEN erteilten mehrere Städte der Idee eine Absage. Dazu zählen unter anderem Essen, Oberhausen, Münster und Köln. Auch die Stadt Duisburg plant nach eigenen keine eigenständige Einführung eines kostenlosen Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler. „Wir beobachten die Entwicklungen auf Landesebene zum Fortbestand des Deutschlandtickets jedoch weiterhin“, erklärte ein Stadtsprecher. Viele Städte verweisen zudem auf den Erlass des Landes NRW, das Schülerticket für 29 Euro anzubieten. Ein Modell, an dem sich viele Kommunen orientierten (mehr dazu hier >>>).

Das könnte als Anspielung darauf gelten, dass das Deutschlandticket Ende vergangenen Jahres, also kurz nach seiner Einführung, schon wieder vor dem Aus stand. Am Ende konnten sich Bund und Länder aber doch auf einen Finanzierungskompromiss einigen (mehr dazu hier >>>). Wie lange es beim Preis von 49 Euro bleibt, ist aber ungewiss.