NRW: Männer nach Schnittverletzungen notoperiert – Polizei fasst mutmaßlichen Angreifer

Großeinsatz für die Polizei in Köln (NRW)! Dort wurden am Samstagmorgen (11. März) im Stadtteil Kalk zwei schwer verletzte Personen aufgefunden.

Gegenüber DER WESTEN bestätigte die Polizei Köln (NRW) den Einsatz. Ein Hotel wurde demnach für die Ermittlungen abgesperrt. Zwei Personen erlitten Schnittverletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nun gaben die Beamten weitere Informationen zu den möglichen Hintergründen der Tat preis.

NRW: Mordkommission ermittelt

Demnach soll laut neuen Informationen, die die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln am Sonntagvormittag (12. März) bekannt geben, der mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Mann aus Belgien, festgenommen worden sein. Er steht im Verdacht, zwei Männer in einem Hotel-Zimmer mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt zu haben. Er soll noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 10 Uhr hatte der Inhaber des Hotels auf der Sieversstraße in Köln-Kalk die Polizei alarmiert. Rettungskräfte nahmen die beiden verletzten Männer mit in Kliniken, wo sie notoperiert wurden. Ob sie die Operationen gut überstanden haben, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei den schwer verletzten Personen handelt es sich um zwei Männer. Weitere Informationen zur Identität der beiden liege der Polizei bislang noch nicht vor. Auch weitere Details zu den Hintergründen der Tat konnten die Beamten bislang noch nicht bekanntgeben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.