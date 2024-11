NRW: Frau getötet ++ Polizei jagt Täter und entdeckt weitere Leiche

Entsetzliche Szenen am Freitagvormittag (8. November) in Bergheim (NRW). Am Vormittag rief ein Zeuge den Notruf und gab der Polizei einen Hinweis, woraufhin Beamte zu einem Einfamilienhaus an der Glasbläserstraße im Stadtteil Quadrath-Ichendorf ausrückten.

Hier stießen die Einsatzkräfte auf die Leiche einer Frau (†41). Erste Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur eines Bekannten (19) des Opfers. Der mutmaßliche Täter konnte nicht mehr rechtzeitig entdeckt werden.

NRW: Frau getötet – Polizei findet nächste Leiche

Denn nur wenig später wurde die nächste Leiche in NRW gefunden. Dieses Mal im Gleisbereich am Bahnhof in Kerpen-Horrem. Die ermittelnde Polizei Köln geht davon aus, dass es sich dabei um den 19-Jährigen handelt. Allerdings konnte der Tote aufgrund der schweren Verletzungen am Freitag noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden.

Die Hintergründe der tödlichen Ereignisse sind bislang unklar. Das sei noch Gegenstand der Ermittlungen einer von der Polizei Köln eingerichteten Mordkommission. Auch die Art der Beziehung zwischen der 41-Jährigen und dem 19-Jährigen sei noch nicht abschließend geklärt, wie ein Sprecher der Polizei Köln auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Fest stehe allerdings, dass der 19-Jährige zweifelsfrei mit dem Tatgeschehen in Verbindung gebracht werden könne.

Bei der Aufklärung des Falls setzen die Ermittler nun auch auf Hilfe von Zeugen. Du kannst Angaben zu dem Tötungsdelikt in Bergheim oder zu dem Todesfall in Kerpen machen oder kannst den Beamten weitere Hinweise zur Beziehung zwischen Opfer und mutmaßlichem Täter geben? Dann melde dich bitte bei der Polizei Köln unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.