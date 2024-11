Essen: Bombenfund! Limbecker Platz muss evakuiert werden ++ Entschärfung noch heute

Es ist mal wieder so weit. Bei Bauarbeiten in der Innenstadt von Essen ist am Donnerstag (7. November) eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger soll noch am gleichen Tag entschärft werden.

Nach Angaben der Stadt liege der Fundort am Weberplatz in Essen und damit in unmittelbarer Nähe des Limbecker Platzes. Vor der Entschärfung müssten umliegende Wohnungen und Geschäftshäuser evakuiert werden. Aufgrund der dichten Bebauung in der Innenstadt dürften tausende Anwohner und Geschäftsleute betroffen sein. Auch das Einkaufszentrum Limbecker Platz ist betroffen.

Essen: Bomben-Fund nahe Limbecker Platz

20.30 Uhr: Die Evakuierung ist im vollen Gange. Vereinzelt gibt es Personen, die sich weigern, die Wohnung zu verlassen. Noch ist keine Prognose möglich, wann die Evakuierung abgeschlossen ist.

19.10 Uhr: Die Evakuierung des betroffenen Bereichs kann beginnen.

17.50 Uhr: Auch der ÖPNV ist betroffen. Die Haltestelle „Rheinischer Platz“ wird ab voraussichtlich 18.30 Uhr von der Ruhrbahn nicht mehr angefahren. Die Buslinie 145 wird zudem umgeleitet.

17.15 Uhr: Bei der Evakuierung sind erstmals neue Warnfahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz. Diese unterstützen das Ordnungsamt bei den Lautsprecherdurchsagen, die voraussichtlich ab 18 Uhr beginnen werden, wie die Stadt Essen mitteilt.

16.00 Uhr: Eine Betreuungsstelle für betroffene Bürger wurde in der Weststadthalle, Thea-Leymann-Straße 23, eingerichtet und ist ab sofort einsatzbereit.

15.15 Uhr: Bis 19 Uhr muss der Limbecker Platz vollständig evakuiert sein, die entsprechenden Maßnahmen werden voraussichtlich gegen 17 Uhr beginnen.

14.20 Uhr: Neben einer Betreuungsstelle zur Versorgung der evakuierten Personen hat die Stadt Essen auch ein Gefahrentelefon eingerichtet. Bürger können sich hier mit Fragen unter der Nummer 0201 88-33333 melden.

14.10 Uhr: Fest steht, dass die Friedrich-Ebert-Straße zur Entschärfung gesperrt werden muss. Durch die zentrale Verkehrsader in der Innenstadt fließen gerade im Berufsverkehr zahlreiche Autos. „Ortskundige Autofahrer*innen werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.“

13.50 Uhr: Wie die Stadt Essen mittlerweile bekanntgegeben hat, beträgt der Evakuierungsradius 300 Meter. Darin befinde sich nach Informationen der „WAZ“ unter anderem ein Altenheim und eine Seniorenwohnanlage. Das will ein Sprecher der Stadt Essen auf Nachfrage von DER WESTEN genauso wenig bestätigen wie eine mögliche Räumung des Limbecker Platzes. Derzeit werde das Kartenmaterial gesichtet, um dann den genauen Evakuierungsbereich festzulegen.

13.30 Uhr: Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte eine Sprecherin der Stadt mit, dass es sich um eine britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Gerade tage ein Krisenstab, um den Zeitplan zur Evakuierung und Entschärfung festzulegen. Noch sei nicht klar, ob nur wenige hundert Meter entfernte Limbecker Platz zur Entschärfung der Bombe geräumt werden muss.