Wetter in NRW: Heftige Sturmböen haben schwere Folgen! Umgestürzter Baum legt Straße stundenlang lahm

Das Wetter in NRW könnte wahrlich besser sein: Vor allem am Freitagabend (10. März) und in der Nacht auf Samstag kam es zu heftigen Windböen und teilweise auch zu Schnee – und das nicht ohne Folgen…

Allen Frühlingsfreunden macht das Wetter in NRW momentan einen dicken Strich durch die Rechnung. Es ist kalt, stürmisch und nass. Vor allem die Feuerwehr Düsseldorf hatte mit vielen sturmbedingten Einsätzen zu kämpfen.

Wetter in NRW: Straße und Bahnstrecke blockiert

Regen und Sturm bescherten beispielsweise der Feuerwehr in Düsseldorf einen unruhigen Abend. Am Freitag im Zeitraum zwischen 16 und 21 Uhr gab es insgesamt 15 wetterbedingte Einsätze, wie die Feuerwehr selbst schreibt. Neben mit Wasser vollgelaufenen Kellern fielen auch einige Bäume den Windböen zum Opfer. Im Stadtteil Düsseltal fiel ein circa 30 Meter hoher Baum auf drei parkende Autos und eine Litfaßsäule. Diese fiel dann ebenfalls auf die Straße. Dadurch war die Gengerstraße einige Stunden komplett blockiert!

Und auch bei der Deutschen Bahn hatte man mit umgestürzten Bäumen zu kämpfen. Auf der Strecke zwischen Kierspe und Halver-Oberbrügge kam es zu Einschränkungen. Betroffen war der RB 25 zwischen Köln und Lüdenscheid.

Wetter in NRW: Besserung ist in Sicht

Der Deutsche Wetterdienst warnte zuvor vor heftigen Stürmen. Bis in die Nacht hinein wurde die Alarmstufe Orange ausgerufen. Doch mittlerweile gibt es wohl Entwarnung: Ab Samstagnachmittag (11. März) klart der Himmel sichtbar auf und die Sonne lässt sich vielleicht sogar mal blicken. Die Temperaturen liegen bei vier bis sieben Grad. In NRW soll es laut Prognosen trocken bleiben.

Noch besser wird es dann am Sonntag: Das Thermometer steigt auf relativ milde acht bis zwölf Grad an. Doch Schnee und Sturm könnten auch noch zurückkehren. Die Winterjacke solltest du also besser noch nicht in den Keller räumen.