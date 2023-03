Wetter in NRW bringt schwere Stürme! Wetterdienst ruft Alarmstufe Orange aus

Bevor es ins wohlverdiente Wochenende geht, wird das Wetter in NRW nochmal stürmisch. Laut „Deutschem Wetterdienst“ (DWD) peitschen uns am Freitag heftige Stürme um die Ohren. Bis in die Nacht hinein ist die Alarmstufe Orange ausgerufen.

Schnee, Regen und orkanartige Böen gilt es am Freitag zu überstehen. Ein Wetter zum unter der Bettdecke vergraben. Doch ab Samstag sieht die Wetterlage in NRW schon wieder freundlicher aus.

Wetter in NRW: Heftige Sturmböen – Alarmstufe Orange

Seit dem Nachmittag hat sich die Wolkendecke deutlich zugezogen. Der DWD warnte bereits am frühen Morgen im Süden von NRW und im Bergland vor heftigen Sturmböen. Oberhalb der 800 Meter Grenze treten Windgeschwindigkeiten von 75 bis 90km/h auf. Der Sturm zieht jedoch über ganz Deutschland.

In Teilen von Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern sowie Nordrhein-Westfalen wird vor Alarmstufe Orange gewarnt. Auch angrenzende Kreise sind über 800 Metern von schweren Stürmen bedroht und weisen aktuell Alarmstufe orange auf.

Unberechenbar dieses Wetter

Hinzu kommt noch in einigen Regionen von NRW Regen, auch Gewitter kann der DWD nicht ausschließen. Die Temperaturen halten sich tagsüber bei 7 bis 12 Grad. Am Abend und eingangs der Nacht wird es langsam ruhiger. Allerdings verwandeln sich die Regentropfen zusehends in Schneeflocken. Der DWD warnt in der Nacht vor glatten Straßen: „Neben Schneeglätte bei Aufklaren erhöhte Glättegefahr durch Überfrieren wahrscheinlich.“

Ab Samstagmittag klart der Himmel auf und die Sonne lässt sich vielleicht sogar mal blicken. Temperaturen liegen bei 4 bis 7 Grad. Größtenteils bleibt es der Prognose zufolge im bevölkerungsreichsten Bundesland trocken. Am Sonntag steigt das Thermometer an und es wir mit 8 bis 12 Grad verhältnismäßig mild. Doch Schnee und Sturm kehren womöglich zurück.