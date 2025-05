Aktenzeichen XY in Essen behandelt brutalen Überfall – kommt es jetzt zur Wende?

Essen-Frohnhausen, 24. April 2023: Es ist ein gewöhnlicher Montag. Die Menschen gehen einkaufen, bringen ihre Pakete zur Post oder holen frische Brötchen beim Bäcker.

Dann, um 13:38 Uhr beginnt das schreckliche Drama: Drei maskierte Männer stürmen mit vorgehaltener Waffe ein Juweliergeschäft in der Frohnhauser Straße. Die Täter werden immer noch gesucht – doch nun könnte sich alles ändern. Kommt es dank „Aktenzeichen XY“ zur lang ersehnten Auflösung des Falls?

Essen: Raubüberfall auf Juwelierladen – Wo sind die Täter?

Zur Erinnerung: Wie aus dem Nichts stürmte das kriminelle Trio an diesem Tag den Laden in Essen. Innerhalb weniger Sekunden verwandelt sich der Verkaufsraum in einen Tatort. Dabei zieht einer der Täter eine Pistole und zwingt den anwesenden Inhaber unter Drohungen in einen hinteren Raum. Dort schlagen sie zu – buchstäblich. Sie attackieren den Juwelierbesitzer aus Essen mit der Pistole. Anschließend fixieren sie ihn mit Kabelbindern und machen ihn somit hilflos.

Klar ist: Die Täter arbeiten zügig und äußerst zielstrebig. In Windeseile greifen sie sich Bargeld und Altgold aus einer Kommode, reißen Schmuck aus den gläsernen Vitrinen im Verkaufsraum und rauben auch das Geld aus der Geldbörse der Kundin. Dann fliehen sie – so schnell, wie sie gekommen sind.

Aktenzeichen XY: Fall wird am 14. Mai um 20.15 Uhr behandelt

Fast zwei Jahre später tappen die Ermittler noch immer im Dunkeln, obwohl ihnen Bildmaterial (>> HIER kannst auch du die Aufzeichnung der Kamera ansehen) vorliegt. Doch jetzt hoffen sie auf einen neuen Durchbruch: Am Mittwoch, dem 14. Mai 2025, wird der Fall ab 20:15 Uhr in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ gezeigt.

Unter der Nummer 4 schildert EKHK Markus Bergmann vom Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen die dramatischen Minuten des Raubüberfalls und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Dabei stellt er Fragen wie: Wer waren diese Männer? Was ist mit der Beute geschehen? Wer weiß etwas oder hat vielleicht ein Detail gesehen, das bislang übersehen wurde?

Die Polizei Essen bittet außerdem dringend um Hinweise – telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. Jeder Hinweis zählt.