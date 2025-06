Kostenlos wohnen in Gelsenkirchen? So zahlst du plötzlich keine Miete mehr

In Gelsenkirchen stehen viele Wohnungen leer – und doch fällt es vielen schwer, ein passendes Zuhause zu finden, das auch noch bezahlbar ist.

Nun stellt ein ganz spezieller Verein jungen Erwachsenen Wohnräume zur Verfügung – und das völlig mietfrei …

Gelsenkirchen: Projekt bietet „kostenfreie“ Wohnräume

Die Rede ist vom mehrfach preisgekrönten Verein „Tausche Bildung für Wohnung“, der armutsbelastete Kinder bei ihrer Bildung unterstützt. Dabei setzt das Projekt auf junge Erwachsene, die kurz vor einer Ausbildung oder einem Studium stehen. Diese betreuen und fördern innerhalb ihres einjährigen Bundesfreiwilligendienstes Kinder der Klassen 1 bis 7.

Als Dank kommen die jungen Helfer mietfrei in WGs unter, die von Immobiliengesellschaften kostenlos zur Verfügung gestellt werden, dazu ein Taschengeld (420 Euro pro Monat) sowie ein Zugang zu Lern- und Entwicklungsprogrammen.

Das „Wohnzimmer“ in Gelsenkirchen-Ückendorf. Hier sitzen die kleinen Kinder, reden und lesen ein Buch. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Und seit der Eröffnung der ersten Tauschbar in Duisburg-Marxloh hat sich viel getan: Inzwischen ist das Projekt nämlich auch in Witten, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und sogar in Hamburg aktiv.

Mieke B. (20) ist eine der vier Freiwilligen, die sich um die rund 16 teilnehmenden Kinder in Gelsenkirchen-Ückendorf kümmert. Sie ist seit August 2024 Bildungspatin: „Die erste Zeit mit den Kindern war nicht ohne. Die Kleinen testen halt die Grenzen aus“, erinnert sich die 20-Jährige im Gespräch mit DER WESTEN.

Teilnehmende wird Ernst

Auch wenn es am Anfang schwierig war, bereut sie ihre Entscheidung nicht und würde sich jederzeit wieder für das Projekt entscheiden. Vielmehr ist der Verein für sie zu einer Herzensangelegenheit geworden. „Wir setzen uns für eine bildungsgerechte Zukunft ein und wollen die Kinder fördern, weil sie die Unterstützung zu Hause nicht erhalten“, erklärt Mieke B..

Mieke B. (20) arbeitet seit August 2024 in Gelsenkirchen-Ückendorf für das Projekt „Tausche Bildung für Wohnen“. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Sie selbst leide unter einer Rechenschwäche und weiß daher, wie wichtig besondere Förderung ist. Kein Wunder, dass sie aus diesem Grund mit so viel Herzblut in dem Projekt in Gelsenkirchen mitwirkt. „Wir machen mit ihnen die Hausaufgaben und spielen mit ihnen. Sie können hier kreativ werden und sich austoben. Dabei gehen wir auch individuell auf die Kinder ein und haben extra Förderspiele besorgt.“

Das Projekt wird übrigens aus Spenden finanziert und durch ehrenamtliche Mitarbeit getragen.