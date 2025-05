Wetter in NRW: Jahrhundertsommer in Sicht? Experte hält dagegen – „Gewitterpotenzial“

Ein Jahrhundertsommer steht uns bevor, 40 Grad und pure Sonne – so liest man es zuletzt immer wieder. Doch wer Dominik Jung von „wetter.net“ fragt, erhält eine ganz andere Meinung: „Völliger Unsinn“, sagt er nur dazu.

Jetzt schon so eine weitreichende Aussage zu machen und das Wetter für den ganzen Sommer voraussagen zu wollen, sei gar nicht möglich. So eine genaue Prognose könnte niemand anstellen, weder für NRW, noch für ganz Deutschland.

Wetter in NRW: Meteorologe bringt es auf den Punkt

Denn so weit kann kein Meteorologe in die Zukunft schauen. Exakte Höchsttemperaturen so weit im Voraus zu berechnen, das sei nicht machbar. Zudem seien sich die unterschiedlichen Modelle schon jetzt uneinig darüber, wie der Sommer werden soll. „Langfristmodelle können nur Abschätzungen abgeben: wärmer, kälter oder trockener, nasser. Das war es dann auch schon“, bringt es Jung auf den Punkt.

Doch wie soll es denn nun werden? Laut einer aktuellen CFS-Prognose und dem europäischen Wettermodell wird es warm und trocken, mit einer Abweichung von ein bis zwei Grad nach oben. Im Westen könnte es im Verlauf des Sommers auch etwas nasser werden. Ein „Dürresommer“ wäre dann doch wieder ausgeschlossen, obwohl das europäische Modell wieder von einem trockeneren Sommer ausgeht.

Wetter in NRW: Mai verläuft ruhig

„Momentan kann man noch keine sichere und seriöse Aussage über das kommende Wetter im kommenden Sommer 2025 treffen“, sagt Jung. Doch für den Mai sieht es danach aus, als würde es erst einmal trocken bleiben. Nach Hoch Simone trifft schon Hoch Riccarda ein und Hoch Tabea wartet nur darauf, zuzuschlagen.

Das Wetter bleibt allerdings ruhig und startet mit 25 Grad. Ab Donnerstag (15. Mai) geht es dann auf 19 Grad runter. Dazu gibt es viel Sonne und ein paar Wolken. Genauso geht es dann auch in der nächsten Mai-Woche weiter, ab dem 22. dann noch einmal kühler und wolkiger. Um die 20 Grad und nach hinten raus „Gewitterpotenzial“ – so geht der Mai zu Ende.