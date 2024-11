Duisburg: Mann spurlos verschwunden – er ist kein Unbekannter

Große Sorgen in Duisburg-Rheinhausen! Dort ist am Mittwochmorgen (6. November) ein Mann (44) wie vom Erdboden verschluckt.

Nach Angaben der Polizei Duisburg handelt es sich bei dem Vermissten um Fatih E., der in der Eyüp Sultan Moschee als Iman tätig ist. „Das Wegbleiben wird von seiner Familie und seinem Umfeld als untypisch und besorgniserregend angesehen“, teilte die Polizei Duisburg mit und veröffentlichte ein Foto des Vermissten.

Duisburg: Iman wie vom Erdboden verschluckt

„Seit Mittwoch haben wir keinen Kontakt zu unserem geschätzten Imam Fatih E.“, sagte İbrahim Demirhan laut dem Onlinportal „Islamiq“. „Wir bitten alle, die ihn gesehen haben oder Informationen über seinen Aufenthaltsort haben, sich umgehend bei uns zu melden“, so der Vorsitzende der DITIB-Moschee in Rheinhausen.

Der Duisburger Iman sei zuletzt gegen 7.30 Uhr in der Nähe der Moschee an der Atroper Straße gesehen worden. Er habe das muslimische Gebetshaus geöffnet und sei dann zu Fuß wieder weggegangen. Danach verliert sich seine Spur. Weil bisherige Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg gebracht haben, hat die Polizei Duisburg am Freitag (8. November) ein Foto des Vermissten veröffentlicht:

Hast du Fatih E. aus Duisburg gesehen? Foto: Polizei Duisburg

Polizei bittet um Hinweise

Der vermisste Iman wird folgendermaßen beschrieben:

1,75 Meter groß

normale Statur

Brillenträger

spricht ausschließlich die türkische Sprache

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 44-Jährige eine graue Stoffhose, eine grau-weiß-schwarze Strickjacke.

Du hast den vermissten Duisburger gesehen oder weißt, wo er sich aufhält? Dann melde dich bitte bei der Polizei Duisburg unter der Nummer 0203 2800.

