Zoo Duisburg: Irre Szenen im Gehege – Besucher trauen ihren Augen kaum

Die Winter-Saison im Zoo Duisburg hat begonnen. Mit der Zeitumstellung und dem dementsprechend früheren Einbruch der Dunkelheit haben sich auch die Öffnungszeiten geändert.

So schließt der Zoo Duisburg seit dem 31. Oktober bereits um 16.30 Uhr seine Pforten. Doch kurz darauf öffnen die Tore wieder für ein besonderes Highlight im Jahr des 90-jährigen Jubiläums des Tierparks am Kaiserberg.

Zoo Duisburg: Zauberhafter Anblick

Denn seit dem 5. November sind die Gehege nach Einbruch der Dunkelheit in magisches Licht gehüllt. Die ersten Besucher sind bereits in den Genuss der „Zoolichter“ gekommen, die den Duisburger Tierpark noch bis zum 1. Dezember einhüllen sollen. Das Urteil könnte eindeutiger nicht sein.

„Ich war am ersten Tag da und es war einfach wunderschön. Kann ich nur weiterempfehlen“, schreibt eine Tierfreundin auf der Facebook-Seite des Zoos und ergänzt: „Die Tierhäuser sind geschlossen. Doch einige Tiere wie die Trampeltiere oder Rentiere sind noch draußen. Ich bin begeistert“, „Wunderschön“, schließt sich eine andere dem Urteil an.

Das „Zooleuchten“ im Zoo Duisburg ist eröffnet. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Sorge um Tiere wegen irritierender Lichtreize

Manch einer fürchtet allerdings auch, dass die Tiere durch die Lichtreize womöglich gestresst werden könnten. Dem entgegnet die Stadt Duisburg, dass die Tiere sich nach Einschätzung der Zoo-Fachleute von der Beleuchtung nicht gestört fühlen würden. „Die Tiere haben jederzeit die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, wenn sie es mögen“, ergänzt die Stadt.

„Das, was unsere Gäste ab heute für vier Wochen lang sehen werden, ist das Ergebnis monatelanger Arbeit“, erklärt Astrid Stewin. Das Planungs-Team hat viel Herzblut in die Zoolichter gesteckt. „Auf diese Leistung bin ich sehr stolz“, so die Zoodirektorin.

Der Eintritt kostet montags bis donnerstags 15,00 Euro für Erwachsene (8,50 Euro für Kinder zwischen 3 und 17 Jahren). Freitags bis sonntags kostet eine Karte 17,50 Euro für Erwachsene und 10,00 Euro für Kinder. Die Aktion ist bei Jahreskarten nicht mit inbegriffen.