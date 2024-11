Duisburg: Peinliche Panne bei DHL-Packstation – „Im Ernst jetzt?“

Shoppen ist für viele Menschen ein absolutes Highlight – schließlich kann man sich dabei nicht nur etwas Schönes kaufen, sondern auch Zeit mit einem Herzensmenschen verbringen. Doch so nett das auch ist, das fröhliche Bummeln in den Städten und Gemeinden in NRW hat auch seine Tücken.

Nicht nur, dass man an den Umkleidekabinen ewig anstehen muss, auch die Suche nach der richtigen Größe kostet so manchen Nerv. Logisch, dass viele ihre Kleider deshalb online bestellen und von DHL liefern lassen. Doch jetzt ist dem Paketdienst in Duisburg eine peinliche Panne passiert – das Netz lacht.

Duisburg: „Kackstation“ sorgt für Furore

Viele Kunden kennen sie – die großen gelben Packstation-Kästen von DHL. Doch genau diese sorgen nicht nur für Freude, sondern oft auch für Ärger. So kommt es immer wieder vor, dass man aufgrund technischer Probleme nicht an sein Paket oder seine Lieferung kommt.

Doch nun löste eine solche Station in NRW nur noch Gelächter aus – woran lag das? Ganz einfach – an der Beschriftung! So stand auf dem Kasten in Walsum (Bezirk der Stadt Duisburg) statt „DHL Packstation“ in großen, dicken Buchstaben „DHL Kackstation“.

Fan-Gelächter: DHL löst Wirbel aus

„Da hat sich wohl jemand bei der Beschriftung vertippt – oder vielleicht war es Absicht?“, fragte sich ein amüsierter Instagram-User zu dem Post. Doch damit nicht genug, er schrieb weiter: „“K(P)ackstation“ klingt jedenfalls, als hätte derjenige beim Schreiben nicht seinen besten Tag gehabt“. Verständlich, dass auf diese ungewöhnliche Beschriftung zahlreiche User reagierten.

„Nein, im Ernst jetzt?“, fragt so eine amüsierte Userin. „In Wehofen bitte auch so benennen. Die funktioniert nicht und Pakete liegen drin“, forderte ein weiter Nutzer. Doch die zahlreichen Leser kommentierten nicht nur mit amüsierten Worten, sondern auch mit zahlreichen Emojis.

Hier kannst du dir die XXL-DHL-Panne in Duisburg anschauen:

Es bleibt spannend, ob DHL die Packstation in Duisburg noch einmal umbenennen wird. Für gute Laune hat die Panne auf jeden Fall gesorgt.