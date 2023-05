NRW: Freibäder müssen geschlossen bleiben – Schuld ist nicht das Wetter

Temperaturtechnisch ist das Wetter in NRW noch weit vom Sommer entfernt – doch das ist nicht der einzige Grund, weswegen Freibäder aktuell geschlossen bleiben.

So wirklich Lust macht das Wetter in NRW derzeit nicht auf einen Tag im Freibad. Anfang Mai lassen sich viele Bäder noch Zeit damit, die Saison 2023 zu eröffnen. Das liegt aber nicht nur am Wetter. Viele Bäder haben große Probleme damit, überhaupt Bademeister zu finden!

NRW: Angepasste Öffnungszeiten

Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) ist das Personal in dieser Saison das größte Problem – größer als beispielsweise die Energiepreise. An vielen Orten müssen Öffnungszeiten angepasst oder Hallenbäder geschlossen werden, um mit dem verfügbaren Personal auszukommen.

„Seit Corona ist es deutlich schwieriger geworden, Rettungsschwimmer als Aushilfskräfte in der Freibadsaison zu gewinnen“, sagt Stefan Schumann, Leiter der Paderbäder in Paderborn. Der Bedarf fiel während der Corona-Krise schlagartig weg, ist jetzt aber wieder angestiegen – doch viele Bademeister haben sich inzwischen neue Jobs gesucht. Neben den angestellten Fachkräften sind in Bädern vor allem Aushilfskräfte gefragt, die sich zum Beispiel neben dem Studium etwas dazuverdienen möchten.

NRW: Köln plant für Mitte Mai

Am 1. Mai öffnete zum traditionellen Start der Freibadsaison unter anderem das Grugabad in Essen. Die beiden anderen Bäder in der Stadt folgen allerdings erst später. „Die Öffnung erfolgt, sobald es die personellen Kapazitäten zulassen“, heißt es von der Stadt dazu. Man arbeite unter Hochdruck an der weiteren Personalgewinnung.

In Düsseldorf ist das Allwetterbad Flingern ab dem 6. Mai geöffnet. Die anderen Bäder folgen zu einem späteren Zeitpunkt im Monat. In Köln plant man die Freibadsaison für Mitte Mai. Die meisten Bäder in NRW wollen in diesem Zeitraum oder noch später eröffnen. Ein genauer Termin steht oft nicht fest, die Eröffnung wird üblicherweise vom Wetter abhängig gemacht – bleibt nur zu hoffen, dass dies auch bald mitspielt… (mit dpa)