NRW: Extremer Doppel-Knall erschüttert ganze Region – DAS steckt dahinter

Es kam völlig aus dem Nichts. Ein heftiger Doppel-Knall hat am Montagmittag (1. Mai) plötzlich Teile von NRW erschüttert. Die extremen Geräusche haben vielen Menschen einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Nach Angaben des „Westfalen-Blatts“ vibrierten in Teilen von Ostwestfalen sogar Scheiben und Geschirr in Küchenschränken.

Demnach soll mancher von einer Explosion ausgegangen sein. So musste die Feuerwehr Bielefeld sogar in den Stadtteil Brackwede ausrücken, nachdem einige Anwohner dort eine Detonation gemeldet hatten. Doch die Einsatzkräfte fanden nichts. Stattdessen lag der Ursprung der extremen Geräusche gar nicht in NRW, wie sich herausstellen sollte.

NRW von Doppel-Knall erschüttert

Wie die Luftwaffe am Nachmittag mitteilte, ging der Doppel-Knall auf einen Einsatz von zwei Eurofightern zurück. Die kamen zum Einsatz, weil der Funkkontakt zu einer Passagiermaschine in Richtung Amsterdam ausgefallen war. Sicherheitshalber schickte die Luftwaffe zwei Piloten vom Stützpunkt in Laage (Mecklenburg-Vorpommern) bei Rostock in den Himmel.

Über Hannover durchbrachen die beiden Kampfjets die Schallmauer, was schließlich zu den Knallgeräuschen führte, die bis nach Ostwestfalen zu hören waren. „Als der Pilot uns südlich von Münster bemerkte, konnte der Kontakt wieder hergestellt werden“, teilte die Luftwaffe mit. Laut „Westfalen-Blatt“ soll es sich um einen Flieger der niederländischen Transavia-Fluggesellschaft gehandelt haben. Die Besatzung habe offenbar eine falsche Funkfrequenz gewählt und den Fehler nach den Handzeichen der Eurofighter-Piloten behoben.

Doppel-Knall in NRW: „Hab mich eingeschissen“

Ohne weitere Vorkommnisse konnte der Billigflieger seinen Flug Richtung Amsterdam fortsetzen und dort sicher landen. Verletzt wurde bei dem Einsatz in der Luft niemand. Fraglich ist, ob der Überschallknall zu Schäden in der Region geführt haben könnte. Für diesen Fall hat die Luftwaffe das Bürgertelefon 0800 862 0730 geschaltet.

Für große Verunsicherung hatte der Doppel-Knall in jedem Fall gesorgt. „Ich habe mich tatsächlich beinahe eingeschissen“, gibt ein Anwohner bei Twitter zu.