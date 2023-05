Wetter in NRW: Jetzt kommt es richtig dicke – HIER geht mächtig die Post ab

Das Wetter in NRW hat uns über das lange Wochenende bis zum 1. Mai reichlich Sonnenstunden beschert. Viele Menschen nutzten die warmen Frühlingstage am Sonntag (30. April) und Montag für ausgedehnte Spaziergänge und sportliche Aktivitäten an der frischen Luft.

Doch im Laufe des Tages war es vorbei mit der Herrlichkeit. Denn das Wetter sollte in manchen Teilen von NRW eine 180-Grad-Wende nehmen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) musste sogar eine amtliche Warnung veröffentlichen.

Wetter in NRW: DWD warnt vor Gewitter und Starkregen

Nach DWD-Angaben drohten ab dem Nachmittag örtlich mächtige Gewitter mit Schauern. Teilweise musstest du mit Starkregen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit rechnen. Vom Bergland ausgehend im Südwesten des Landes sollten die teilweise unwetterartigen Regenfälle zum Teil auch mit Hagelschauern über das Land ziehen.

Die Meteorologen warnten bereits vor 16 Uhr vor Gewitter westlich und südwestlich von Duisburg bis in die Eifel hinein. Erst zur Nacht hin soll sich die Wetterlage in NRW wieder beruhigen. Danach erwartet uns der nächste Dämpfer

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 11 bis 14 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 1 Grad

Mittwoch: 13 bis 18 Grad, nachts 6 bis 3 Grad

Donnerstag: 17 bis 22 Grad, nachts 12 bis 8 Grad

Kälte-Einbruch zu Mai-Beginn

So gehen die Temperaturen nach den Gewittern in NRW wieder ordentlich in den Keller. Am Wochenende kratzte das Thermometer noch flächendeckend an der 20-Grad-Marke. Doch am Dienstag werden in manchen Teilen des Landes nur mit Ach und Krach zweistellige Temperaturen erreicht. Dabei musst du vor allen im Südosten des Landes mit mit schauerartigen Regenfällen rechnen.

Ab Mittwoch bleibt es dann trocken. Und die Temperaturen sollen dann langsam wieder auf das Niveau vom Wochenende steigen. Doch es bleibt wechselhaft. Bei Werten um die 20 Grad erwarten uns ab Freitag dann wieder die nächsten Regenfälle.