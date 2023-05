Deutschlandticket sorgt für Chaos bei der Deutschen Bahn – „Raste komplett aus“

Es ist soweit! Nach monatelangem Warten ist das Deutschlandticket endlich an den Start gegangen. Doch gleich am ersten Tag gab es massive Probleme. Wer am Montag (1. Mai) das Deutschlandticket online über das Buchungssystem der Deutschen Bahn kaufen wollte, brauchte starke Nerven.

Denn die Server waren nach Angaben des Unternehmens aufgrund der hohen Nachfrage überlastet. „Im Moment greifen zu viele Nutzer gleichzeitig auf unser Buchungssystem zu“, teilte die Deutsche Bahn bei Buchungsanfragen auf ihrer Internetseite mit. Das Problem betraf nicht nur Kunden, die sich das neue Aboticket kaufen wollten.

Deutschlandticket sorgt für Chaos: „Ich raste komplett aus“

Viele Fahrgäste konnten es nicht fassen, dass die Deutsche Bahn den virtuellen Kundenansturm nicht verarbeiten konnte. „Warum schaffen wir es in diesem Land nicht endlich mal im Jahr 2023 in Sachen Digitalisierung anzukommen?“, wundert sich ein Kunde bei Twitter. Ein anderer fragt in Richtung der Deutschen Bahn: „Kam das Deutschlandticket überraschend?“ Eine andere verlor beinahe die Fassung: „Ich raste komplett aus!“

Manch anderer sieht die Schuld allerdings nicht nur beim Unternehmen: „Muss halt an der Stelle mal sagen: man kann das Deutschlandticket seit Monaten kaufen. Dass das alle heute machen ist für mich dann doch eher ein Fall von ’selber schuld’“, gab einer zu bemerken. Dem entgegnete ein Kunde, dass er es gar nicht auf das Deutschlandticket abgesehen hätte, sondern eine ICE-Fahrkarte kaufen wolle. Da ruderte der Twitter-Nutzer zurück: „Ein klassischer Fall von ‚mitgehangen, mitgefangen‘ und du leidest unter der Blödheit anderer. Sorry.“

So bekommst du trotzdem ein Ticket für die Deutsche Bahn

Tatsächlich war es so, dass das komplette Buchungssystem der Deutschen Bahn am Montag zeitweise hinkte und deshalb viele Kunden Schwierigkeiten hatten, online einen Fahrschein zu kaufen. Ein Trostpflaster für alle, die es nicht auf das Deutschlandticket abgesehen hatten: An den Fahrkartenautomaten der Bahnhöfe konnten Fahrgäste Tickets kaufen.

Das half allerdings nicht allen Kunden. Denn das Deutschlandticket gibt es generell nicht und Länder haben entschieden, es als rein digitales Abo anzubieten.