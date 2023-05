Deutschlandticket nicht pünktlich zum 1. Mai erhalten? So reist du trotzdem zum Günstig-Tarif

Du hast dein Deutschlandticket noch nicht zugeschickt bekommen oder es wird dir nach der Bestellung nicht in der App angezeigt? Kannst du jetzt überhaupt schon damit Bahn oder Bus fahren? Was passiert, wenn dich ein Kontrolleur nach deinem Fahrausweis fragt?

+++ Mit Deutschlandticket auch ICE fahren? Auf DIESEN Strecken ist das möglich +++

Keine Sorge, du musst nicht gleich ins Schwitzen geraten. Denn es gibt einen Weg, trotzdem mit dem deinem Deutschlandticket zu fahren – auch wenn du es noch gar nicht hast.

Deutschlandticket noch nicht bekommen?

Das 49-Euro-Ticket kannst du sowohl online – in der App oder über den Browser – bestellen, als auch als physisches Ticket. Bei Ersterem hast du die Fahrkarte schneller zu Hand, weil sie nicht erst noch per Post verschickt werden muss. Doch bei beiden Versionen kann es aktuell noch zu Verzögerungen in der Bereitstellung kommen.

Mehr zum Thema: 49-Euro-Ticket im Ruhrgebiet: Reisende erhalten Tickets und trauen ihren Augen kaum – „Die Organisation ist mal wieder Bombe“

Auf Facebook fragt ein Kunde, der das Ticket online gekauft hat, warum es ihm noch nicht im DB Navigator angezeigt wird. Denn im Abo Center sei das schon möglich. In der DB-App allerdings käme stets die Meldung, dass kein Auftrag gefunden wurde. Darauf reagiert die Deutsche Bahn beruhigend, dass sie bei der Kontrolle der Tickets innerhalb der ersten Gültigkeitstage „kulant“ sein wolle.

Deutsche Bahn drückt ein Auge zu

Aber warum sind die Tickets noch nicht alle da? Der Gültigkeitszeitraum hat ja schon begonnen. Die Deutsche Bahn erklärt das mit der hohen Nachfrage, der man beim Druck und Versand noch nicht hätte nachkommen können. Daher mache sie nun eine Ausnahme: „Für Kund:innen, die bis dahin (1. Mai) noch kein Deutschland-Ticket erhalten haben, wird die Bestellbestätigung des Deutschland-Tickets vorübergehend, bis voraussichtlich Mitte Mai 2023, als gültiger Fahrausweis anerkannt.“

Mehr News:

Für Bestandskunden, die zum Deutschlandtarif gewechselt sind, gilt: Sie können bis zum Erhalt ihres Deutschlandtickets weiterhin mit ihrem bisherigen Abo-Ticket fahren. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle offenen Bestellungen schnellstmöglich zu versenden und gehen davon aus, dass sich die Situation spätestens Mitte bis Ende Mai entspannt.“