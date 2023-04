NRW: Frau nahe Spielplatz vergewaltigt ++ Polizei jagt diesen Mann

Abscheuliche Tat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Düsseldorf. In einem Waldstück nahe eines Spielplatzes in der NRW-Hauptstadt ist eine Frau von einem Mann vergewaltigt worden. Ihren Angaben zufolge war sie gegen 23.20 Uhr mit einem Fahrrad im Hasseler Forst unterwegs, als es plötzlich geschah.

Aus der Dunkelheit tauchte auf der Straße Schalbruch ein Mann auf einem Fahrrad auf. Der Unbekannte kam immer näher und Stieß die Frau plötzlich zu Boden. Danach überwältigte der Mann sein Opfer und vergewaltigte es in der Nähe des Waldspielplatzes. Anschließend ergriff er die Flucht. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur.

NRW: Polizei jagt Vergewaltiger

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit in NRW nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Vergewaltiger. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

kräftige Statur

dunkelhäutig

englischer Akzent

Nach Angaben des Opfers soll der Mann während der Tat Teile seines Gesichts mit einem schwarzen Tuch verdeckt haben. Er habe eine dunkle Jacke getragen und sei mit seinem Fahrrad geflüchtet.

Du hast zur Tatzeit etwas Auffälliges im Bereich des Tatorts im Süden der NRW-Hauptstadt gesehen oder kannst Hinweise zur Identität des Gesuchten geben? Dann melde dich bitte bei der Polizei Düsseldorf unter der Nummer: 0211-8700.

Sex-Täter in Köln auf frischer Tat ertappt

Kurz vor der abscheulichen Tat in Düsseldorf hatten verdeckte Ermittler einen Jugendlichen bei einem mutmaßlichen Sexualdelikt im Kölner Nordpark ertappt. Dort und in unmittelbarer Nähe hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Sexualdelikte gegeben, bei denen die Opfer einen ähnlichen Täter beschrieben hatten (mehr hier). Noch ist allerdings unklar, ob es sich um das Phantom handelt, das in jüngerer Vergangenheit zugeschlagen hatte.

Ende März war in Gelsenkirchen ein Mädchen (14) auf dem Schulweg missbraucht worden. Anwohner reagierten schockiert. Auch hier läuft weiter die Suche nach dem Täter.