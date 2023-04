NRW: Sex-Täter auf frischer Tat im Park ertappt! Ist ER das gesuchte Phantom?

Monatelang hat ein Unbekannter sein Unwesen in Köln getrieben. Können die Frauen der NRW-Metropole nach Sonntag (23. April) wieder ruhiger schlafen? So zumindest die Hoffnung, nachdem Zivilfahnder in der Nacht auf Sonntag nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt im Nordpark in Köln-Nippes einen Tatverdächtigen festnehmen konnten.

Hier und im angrenzenden Stadtteil Weidenpesch hatte es seit November mehrere Übergriffe auf Frauen gegeben. Am Wochenende lagen nun Zivilfahnder auf der Lauer – und wurden Zeuge eines Übergriffs auf eine Frau. Bei der Aufklärung des Falls hat die Polizei der NRW-Metropole allerdings ein Problem und wendet sich deshalb an die Öffentlichkeit.

NRW: Ist der Festgenommene das Phantom?

Es geschah gegen 0.25 Uhr. Die Beamten beobachteten, wie der Verdächtige eine Frau von hinten packte und sie umklammerte. Die Dame schrie um Hilfe, schaffte es sich loszureißen und rannte davon. Als die Polizisten den Angreifer stellen wollten, versuchte er zu flüchten. Doch ohne Erfolg. Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn mit auf die Wache.

Dort stellte sich heraus, dass der junge Mann gerade einmal 15 Jahre alt ist. Die Polizei muss nun prüfen, ob er auch für die Taten seit November infrage kommt. Bei den diversen mutmaßlichen Sexualdelikten hatte ein Unbekannter mehrfach Joggerinnen und Spaziergängerinnen überfallen. Dabei griff der Mann von hinten an, umklammerte seine Opfer und grapschte sie in einigen Fällen ans Gesäß. Die Beschreibungen des Tatverdächtigen zeigten deutliche Parallelen auf.

Polizei in NRW startet wichtigen Aufruf

Bisher konnte die Polizei noch nicht die involvierte Frau am vergangenen Wochenende befragen. Deshalb ist unklar, ob es sich womöglich um einen Streit zwischen Bekannten handelte oder ob der Jugendliche die Frau unvermittelt angriff. Die Beamten haben sich bei der Suche nach der Dame mit einer Beschreibung an die Öffentlichkeit gewandt. Sie wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 50 Jahre alt

1,70 bis 1,80 Meter groß

Sie soll zum Zeitpunkt des Übergriffs einen schwarzen Mantel und eine schwarze Hose getragen und eine helle Tasche dabeigehabt haben.

Du fühlst dich angesprochen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Köln unter der Nummer: 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.