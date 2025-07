Feuer-Drama in NRW! Mann stirbt ++ Rettungsheli im Einsatz

Ein lauter Sirenenalarm riss am Sonntagmittag, dem 27. Juli, die Anwohner von Götterswickerhamm (NRW) aus der sommerlichen Ruhe. Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge rasten mit Blaulicht durch die Straßen – Minuten später kreiste auch ein Rettungshubschrauber über dem kleinen Ortsteil von Voerde.

Der Grund: Ein Wohnungsbrand – ein 74-jähriger Mann starb. Seine Lebensgefährtin wurde leicht verletzt …

Feuer-Drama in NRW: Mann ist gestorben

Die zuständigen Ordnungshüter und Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten am Sonntag zu einem Einsatz an der Straße Unterer Hilding in der NRW-Stadt, wo in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen war.

Die Leitstelle der Polizei in Wesel teilte nun offiziell mit, dass auch ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, um den Einsatz zu unterstützen. Der Brand in der Wohnung entwickelte sich nämlich schnell zu einer lebensbedrohlichen Gefahr für die Bewohner.

Polizei ermittelt

So wurde ein 74 Jahre alter Mann, der dort lebte, lebensgefährlich verletzt. Wie aus einer aktuellen Mitteilung der Polizei hervorgeht, soll er wenig später an seinen Verletzungen gestorben sein. Auch seine 69-jährige Partnerin erlitt Verletzungen, diese jedoch glücklicherweise nur leicht.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das betroffene Einfamilienhaus war nach dem Brand und den erfolgten Löscharbeiten nur noch eingeschränkt bewohnbar. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen, die jedoch noch andauern. Auch die genaue Brandursache noch unklar.