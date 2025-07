Wetter in NRW: Experte macht alle Hoffnungen zunichte – „Noch nicht vorbei“

Das Wetter in NRW macht allen Sommer-Freunden einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Wolken, Regen und vergleichsweise niedrige Temperaturen – und das Ende Juli! Wer Hoffnung auf schnelle Besserung hat, der wird jetzt bitter enttäuscht…

Sonnanbeter müssen jetzt verdammt stark sein! Das Wetter in NRW lässt den Sommer schmerzlich vermissen. Statt Top, Shorts und Flip Flops gehört derzeit eine Jacke zur Klamotten-Ausstattung der meisten Menschen. Doch hat das ganze auch mal ein Ende? Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Wetter-Experte Dominik Jung kennt die Antwort – und die ist ziemlich bitter,

Wetter in NRW verleiht Gänsehaut

„Was für ein nasses Wochenende“, resümiert der Diplom-Meteorologe in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“. Vor allem in Süddeutschland habe es heftig geregnet. „Also eine sehr angespannte Wetterlage, aber sie ist noch nicht vorbei. Es geht sehr nass in den kommenden Tagen weiter.“

Puh, mit diesem Satz nimmt Jung auch dem letzten Optimisten die Hoffnung auf sommerliche Temperaturen. Für NRW sind 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter vorausgesagt. Eine unterkühlte und nasse Wetter-Woche steht an.

Wetter in NRW: Keine Hoffnung Anfang August

In NRW besteht weiterhin Unwetter-Gefahr. „Und es bleibt ziemlich kühl. In vielen Teilen wird nicht einmal die 25-Grad-Marke erreicht“, betont Jung. Er bezeichnet den Juli 2025 als „mäßig warm“ und „zu nass“ im Vergleich zu den Vorjahren. „Von einem möglichen Hitze-Sommer ist nicht mehr viel übriggeblieben.“

Stattdessen breitet sich die große Hitze im Mittelmeer-Raum aus. Deutschland kann nur neidisch zuschauen. „Nichts mit Hitze-August in dieser Prognose. Zum Monatswechsel tut sich nichts in Sachen Temperatur“, erklärt Jung weiterhin. Was für eine bittere Prognose für alle, die den Sommer herbeisehnen.