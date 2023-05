Hund in NRW droht metertief in den Tod zu stürzen – Feuerwehr läuft die Zeit davon

Zur Aufgabe der Feuerwehr gehört es auch, Katzen von Bäumen oder Dächern zu holen. Dass sich aber mal ein Hund in diese schwindelerregenden Höhen verirrt, ist zwar eher selten, jedoch nicht weniger dramatisch.

Ohne Hilfe konnte der Hund in NRW am Donnerstag (27. April) nicht mehr zurück in sein Zuhause finden. Bei dem Einsatz zählte jede Sekunde, denn umso länger der Vierbeiner auf dem Dach war, umso mehr geriet er in Panik. Die Gefahr bestand, dass er abrutschen oder gar mehrere metertief in den Tod springen könnte.

Hund in NRW auf Dach gelandet – schon wieder!

Zunächst einmal staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht, als sie den Vierbeiner auf dem Dach entdeckten. Denn es stellte sich heraus, dass der Hund in NRW ein Wiederholungstäter ist, wie „wa.de“ berichtet. Denn bereits im August 2022 wurde die Feuerwehr schon mal zur Dr.-Erich-Moning-Straße in Kreuztal (NRW) gerufen, ebenfalls weil der Hund des Hauses sich auf das Dach verirrt hatte.

Über ein offenes Dachfenster gelangte der scheinbar abenteuerlustige Rüde auf den höchsten Punkt des Hauses. Während ein Feuerwehrmann zusammen mit der Hundebesitzerin am Dachfenster stand, wurde die Drehleiter des Löschzugs gegen 13.22 Uhr ausgefahren und in Stellung gebracht. Über den Korb der Drehleiter und das Dachfenster konnte der Hund mittels einer Hundeleine erst einmal gesichert werden. Über das Fenster konnte das Tier letztlich zurück ins Haus und in Sicherheit gebracht werden.

Die spektakuläre Rettungsaktion zog viele Nachbarn und Menschen an, die sich das Spektakel von der Straße aus anschauten. Bis der Hund vom Dach war, musste auch der Verkehr ruhen. Die Straße wurde kurzzeitig komplett gesperrt. Die Halterin war am Ende wohl einfach nur heilfroh und dankbar, dass sie ihren Hund wieder in ihre Arme schließen konnte. Auf ein drittes Wiedersehen verzichten die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Frau aber sicherlich gerne.