NRW: Hollywood-Star dreht Film bei uns – SO schaffst auch du es vor die Kamera

Du wolltest schon immer einmal in einem echten Hollywood-Film mitspielen? Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu: Für einen Kinofilm mit Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway („Der Teufel trägt Prada“) werden etwa 1.000 Komparsen in NRW gesucht.

Nachwuchs-Schauspieler, aufgepasst: Von Ende Mai bis Ende Juli finden die Dreharbeiten für die deutsch-amerikanische Produktion „Mother Mary“ an insgesamt 40 Drehtagen in NRW statt. In dem Film geht es um die Geschichte des fiktiven Popstars Mother Mary.

NRW: Komparsen für bis zu acht Drehtage

Sie ist für ihre aufregenden Shows und jeder Menge Fans bekannt. Jeder Auftritt muss perfekt sein. Doch bei einem ihrer Konzerte geschieht plötzlich ein schwerer Zwischenfall, der das Leben der Pop-Ikone für immer verändert.

+++NRW: Extremer Doppel-Knall erschüttert ganze Region – DAS steckt dahinter+++

Komparsen sollen einen bis acht Tage vor der Kamera mitwirken. Gedreht wird in Köln sowie in den Großräumen Bonn und Düren. Gesucht werden Menschen aller Nationalitäten, aller Geschlechter und im Alter von sechs bis 80 Jahren. Die Komparsen sollen unter anderem Konzertbesucher, Fans, Roadies, Models, Stylisten, Make-Up-Artists, Näher, Schneider, Fotografen und Paparazzi spielen.

NRW: Online-Casting bis 23. Juli

Für einige Szenen werden zudem Menschen benötigt, die sich interessant und außergewöhnlich bewegen können – zum Beispiel aus den Bereichen Pantomime, Tanz und Akrobatik. Auch Kleindarsteller werden gesucht – und sogar zwei Doubles für die beiden Hauptdarstellerinnen! Diese haben sogar bis zu 40 Drehtage.

Mehr Themen und News gibt es hier:

Gesucht werden hier eine weiße Frau mit etwa 1,73 Metern Körpergröße und eine schwarze Frau um die 1,65 Meter. Wenn du gut Englisch sprichst und Schauspielerfahrung hast, bist du ebenfalls willkommen. Wenn du Interesse hast, dann kannst du dich in einem offenen und kostenlosen Online-Casting bis zum 23. Juli unter www.hollywood-casting-de bewerben. Bist du bis zum 28. Juli nicht benachrichtigt worden, wurdest du nicht ausgesucht. (mit dpa)