Linkin Park in Düsseldorf: Wetter-Warnung vor Konzert in der Merkur-Spiel-Arena

Am Dienstagabend ist es endlich so weit. „Linkin Park“ beehren die Landeshauptstadt Düsseldorf. Ab 20.50 Uhr werden die Rocker rund um die neue Frontfrau Emily Armstrong auf der Bühne der „Merkur-Spiel-Arena“ stehen.

Die öffnet bereits um 16 Uhr ihre Pforten. Um 18.50 Uhr wird dann mit „JPEGMAFIA“ der erste Vor-Act auf der Bühne stehen. Um 19.35 Uhr folgen die „ARCHITECTS“, bevor dann im Anschluss „Linkin Park“ auf die Bühne gehen.

Hitze-Warnung vor Linkin-Park-Konzert in Düsseldorf

Doch die Fans in Düsseldorf müssen aufpassen. So warnt der Deutsche Wetterdienst vor nahezu tropischen Temperaturen. Demnach werden in Nordrhein-Westfalen Temperaturen von 34 bis 38 Grad erwartet. Dazu warnt der DWD vor starker Wärmebelastung, teils auch extremer Wärmebelastung. In Düsseldorf werden zum Einlass um 16 Uhr rund 36 Grad, zum Konzertbeginn von „Linkin Park“ immerhin noch 33 Grad erwartet.

Wichtig also, wenn du am Dienstag zu „Linkin Park“ gehen willst: Viel trinken und möglichst gut vor der Sonne schützen. Doch der Veranstalter „Live Nation“ hat vorgesorgt. So bestätigt der Konzertveranstalter gegenüber dieser Redaktion, dass es möglich sei, faltbare Wasserbehälter mit einer Füllmenge von bis zu 0,5 Litern mit ins Stadion genommen werden dürfen. Zudem ist es in der Merkur-Spiel-Arena möglich, dass Dach zu schließen.

Anhänger sicher: „Chester wäre so stolz auf euch“

Trotz der Hitze freuen sich die Fans aber schon wie Bolle auf das Konzert der Megastars aus den USA. „Chester wäre so stolz auf euch“, heißt es beispielsweise bei Instagram in Anspielung auf den ehemaligen „Linkin Park“-Frontmann Chester Bennington, der sich am 20. Juli 2017 das Leben genommen hatte.

Man darf also gespannt sein, was sich die Mannen rund um Frontfrau Emily Armstrong für den heißen Abend in Düsseldorf so ausgedacht haben!