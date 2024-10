Movie Park mit Halloween-Festival: SIE dürfen hier nicht rein – Besucher ärgern sich

Wir sind mitten im Herbst angekommen. Das macht nicht nur das stürmische und regnerische Wetter deutlich. Auch das anstehende Halloween-Fest ist ein Indiz dafür, in welcher Jahreszeit wir uns aktuell befinden. Derzeit sieht man immer mehr gruselige Deko in den Fenstern oder schaurige Kostüme in den Läden (>>> hier ein gutes Beispiel). Und auch die Freizeitparks wie der Movie Park in Bottrop und verschiedene Zoos in NRW rüsten sich für das Grusel-Fest. So zum Beispiel auch der Zoom Gelsenkirchen (mehr dazu liest du hier).

+++ Movie Park macht wichtige Ankündigung: Besucher sollten sich das Datum merken +++

Der Movie Park in Bottrop ist schon mittendrin in seinem berühmten Halloween Horror Festival. Dieses startete am 28. September und läuft noch bis zum 10. November. Doch jetzt macht eine Nachricht die Runde: SIE dürfen hier nicht rein! In den sozialen Netzwerken macht sich Aufregung breit.

Movie Park mit Halloween-Festival: Pech gehabt! SIE dürfen nicht rein

Eigentlich sollte hier ja jeder seinen Spaß haben. Doch eine ganz bestimmte Besuchergruppe ist jetzt im Movie Park anscheinend außen vor. Das wird in einem Facebook-Post in einer Fangruppe des Freizeitparks deutlich. Hier schreibt ein User: „Hey zusammen, am Samstag bin ich mit meinem 14-jährigen Sohn da, der freut sich schon auf den Park. Viel darf er ja nicht in dem Alter. Darf er in Begleitung denn die Studio-Tour fahren ab 18 Uhr?“

Das könnte dich auch interessieren: ++ Westfalenpark Dortmund: Schock am Abend! Besuchern wird angst und bange ++

Die Kommentare unter dem Post machen insgesamt keine große Hoffnung. Die Follower der Fangruppe sind sich relativ sicher, dass man mit 14 Jahren wirklich nicht besonders viel darf beim Halloween Horror Festival im Movie Park – höchstens in Begleitung eines Erwachsenen, wenn überhaupt. Und das stinkt einigen gewaltig.

Das sagt der Movie Park zu den Altersbeschränkungen

Natürlich wollte DER WESTEN wissen, wie es nun wirklich aussieht mit den Altersbeschränkungen beim Halloween Horror Festival im Movie Park. Daher haben wir dort nachgefragt.

Bei der Antwort wird deutlich: Für jüngere Gäste ist beim Halloween Horror Festival wirklich nicht so viel möglich. Nur das Labyrinth im „The Curse of Chupacabra“ ist ab 12 Jahren zugänglich. Bei den meisten anderen Horror-Häusern ist das Betreten erst ab 16 Jahren erlaubt. Zumindest ist die „Studio Tour“ in der Horror-Edition ab 18.30 Uhr für Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Irgendwie aber auch verständlich bei so viel Horror im Movie Park.