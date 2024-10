Aldi-Kunden schauen ganz genau hin: Gruselig, was sie im neuen Prospekt entdecken

„Ich pack’ die Einkaufstasche ein, nehm mein kleines Brüderlein und dann geht es ab zu Aldi“, so könnte man ein bekanntes Kinderlied auch umdichten. Schließlich gehen viele Menschen täglich in die verschiedenen Supermärkte, um nicht nur etwas für zwischendurch zu kaufen, sondern auch, um das Angebot zu nutzen.

Kein Wunder, schließlich werden nicht nur allerlei technische Dinge oder kulinarische Highlights angeboten, sondern eben auch etliche Rabattaktionen. Doch nun dürfte dem einen oder anderen Kunden der Schreck in die Glieder gefahren sein, als er die neuesten Prospekte aufschlug.

Aldi: Prospekt-Inhalt sorgt für Kunden-Grusel

Ob reduzierte Kürbisse, Mangos oder herbstliche Kleidung – Aldi verspricht in dieser Woche wieder zahlreiche Tiefpreis-Highlights. Doch nicht nur in Sachen Kleidung, sondern auch mit dekorativen Elementen bereitet sich die Supermarktkette auf den bevorstehenden Herbst vor. Die Rede ist allerdings nicht von Kerzen oder Kissenbezügen, sondern von etwas Gruseligem.

Zwar bietet Aldi Lichterketten und LED-Deko an, aber nicht im niedlichen Design. Es gruselt und leuchtet – statt dezenter Glühbirnen sind zahlreiche Totenköpfe an den Leuchtelementen befestigt und auch gruselige Kürbisfratzen starren einen auf dem Prospekt entgegen an. Doch nicht nur das: Auch (Gummi-)Spinnen und Schokolade im passenden Design stehen zum Kauf bereit.

Geister und Spuk: Bald ist Halloween

Der Grund? Halloween steht vor der Tür! Dabei verkleiden sich die Menschen, um ursprünglich mit ihren gruseligen Kostümen die bösen Geister zu verscheuchen. Mittlerweile ist der Tag nicht nur ein Gewinn für den Handel, sondern auch ein Spaß für Groß und Klein. Ob Kürbis schnitzen oder Süßigkeiten sammeln, für jeden ist etwas dabei.

Und wer keine Lust auf Gummispinnen und Kürbisse hat, muss nicht lange warten. Schließlich wird knapp acht Wochen später Weihnachten gefeiert – inklusive Schoko-Nikoläusen und Linsensuppe.