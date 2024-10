Urlaub auf Mallorca: Ich war bei Lidl einkaufen – eine Sache ließ mich verblüfft zurück

Wer im Urlaub auf Mallorca nicht in einem Hotel mit Vollpension untergekommen ist, muss sich seine Verpflegung anderweitig beschaffen. Zum einen wären da die vielen Restaurants und Lokale, die vor allem in viel besuchten Gegenden wie dem Ballermann den ganzen Tag über Essen anbieten.

Eine weitere Möglichkeit bieten die Supermärkte auf der Insel wie Mercadona, Eroski und auch die deutsche Supermarktkette Lidl. Als ich einen Lidl-Markt in Palma besuche, staune ich nicht schlecht. Denn eine Sache, die es hier gibt, hatte ich in Deutschland noch nie gesehen.

Urlaub auf Mallorca: So was habe ich noch nie gesehen

Lidl gibt es auf der ganzen Insel verteilt – allein in Mallorcas Hauptstadt Palma gibt es sieben Läden. Ich betrete an einem Tag Anfang Oktober die Filiale im Stadtteil Nou Llevant in Palma. Hier scheinen an diesem Tag hauptsächlich Einheimische ihre Einkäufe zu erledigen. Ich sehe aber auch ein paar Touristen, die in ihrem Urlaub auf Mallorca einen Stopp hier einlegen und sich womöglich für den Städtetrip in Palma mit Getränken eindecken.

Schnell ist mein Einkauf erledigt und ich begebe mich zu einer der acht SB-Kassen im hinteren Kassenbereich dieser Lidl-Filiale. Gescannt und bezahlt möchte ich den Laden ohne meinen Einkaufszettel verlassen. Da werde ich von einem anderen Kunden aufmerksam gemacht: „Du brauchst den Kassenzettel für den Check-Out“.

Der Lidl in Palma „Nou Llevant“ zählt acht Selbstbedienungskassen. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Nach dem Bezahlen muss der Kassenzettel am Ausgang gescannt werden. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Erst dann öffnet sich die Schranke und man kann den Kassenbereich mit seinem bezahlten Einkauf verlassen. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Verwundert nehme ich also den Bon mit und gehe zu dem Ausgang des SB-Kassenbereichs. Und Tatsache: Ein Schild an einer Art Schranke weist Kunden darauf hin: „Scannen Sie ihr Ticket zum Verlassen“. Gelesen, getan – da öffnet sich auch schon die gläserne Schranke und ich darf den Bezahlbereich verlassen.

Der Sinn und Zweck dieses Check-Out-Systems ist schnell verstanden. In Deutschland ist mir eine solche Vorrichtung bei Lidl – oder einem anderen Supermarkt – noch nicht begegnet. Tatsächlich sind SB-Kassen in Spanien deutlich verbreiteter als in Deutschland, wo viele Menschen noch gerne in Bar an der Kasse bezahlen wollen.